Горсовет Улан-Удэ обеспокоен низкими темпами строительства жилья

Депутаты согласились усилить комитет мэрии по строительству







В Улан-Удэ прошла 14-я внеочередная сессия городского совета депутатов. Она была созвана в связи необходимостью решить вопросы, не терпящие отлагательства.

Один из них был кадровым. Депутаты внесли изменения в Положение о комитете по строительству администрации Улан-Удэ. Введена дополнительная штатная единица - заместитель председателя комитета.Как доложил депутатам Жамсо Гармаев, заммэра Улан-Удэ - председатель комитета по строительству, во исполнение «майских указов» президента России от 2018 года, до 2024 года в столице Бурятии необходимо обеспечить доведение показателя по вводу жилья до 1,2 млн. квадратных метров. Однако темпы ввода снижаются.«В 2019 году из запланированных 177,7 тыс. квадратных метров фактически ввод жилья выполнен на 109,8 тыс. квадратных метров, что составляет 61 процент», - привел некоторые настораживающие цифры Жамсо Гармаев.В текущем году ввод жилья за январь-август составил 64,8 тыс. квадратных метров из нынешних запланированных 197,9 тыс. квадратных метров.«Анализ ситуации о реальном состоянии жилищного строительства показывает, что ввод жилья на конец 2020 года составит не более 171 тыс. квадратных метров. Прогнозный план ввода жилья в 2021-2024 гг. составляет, ориентировочно, 588 тыс. «квадратов». В связи с этим возникает угроза срыва исполнения плановых показателей, установленных федеральной программой «Жилье», - констатировал на сессии представитель мэрии.Гармаев заявил, что для обеспечения исполнения планов требуется реализовать безотлагательные меры, которые позволят увеличить ввод жилья на территории Улан-Удэ – надо усилить работу над разработкой не только текущих, но и перспективных планов в этой сфере. В том числе по формированию и сопровождению программ по развитию территорий с начала реализации и до их окончания. Надо усилить взаимодействие с разными подразделениями горадминистрации по формированию комплексных планов по вовлечению земельных участков в жилищное строительство, с правительствами РБ и РФ, ресурсоснабжающими организациями, расширить изучение прогрессивных практик и опыта других стран и регионов РФ, чтобы внедрить их в Улан-Удэ и т. д.Для того, чтобы нарастить указанную работу, мэрия города предложила ввести в комитете по строительству должность заместителя председателя-начальника отдела развития строительства.В целом, нагрузка на комитет мэрии по строительству выросла. Выделение финансов на возведение различных объектов заметно увеличилось. Работы – масса. На 30 сентября 2020 г. по отрасли строительства были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,369 млрд. рублей. Это в 1,7 раза больше, чем год назад. И в 2,7 раза больше уровня 2018 г. Улан-удэнцы и сами наблюдают, как в городе появляются самые разные здания и сооружения.Валерий Шагжитаров, председатель профильного комитета горсовета, обратился к коллегам с просьбой поддержать прозвучавшее предложение.«Мы все видим ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Объем строительства увеличился в разы. Идет очень много федеральных программ. А штат комитета по строительству остается прежним. Считаю, что введение этой должности очень своевременно», - сказал он.Также он подчеркнул, что в рабочем порядке руководимый им комитет будет обсуждать чем еще помочь комитету мэрии по строительству.Депутат Анатолий Перепелица спросил – а почему бы вместо одной должности зампреда не ввести две должности старших специалистов.Как выяснилось, речь идет именно о том, кто будет заниматься перспективным развитием – нынешний штат погружен в текучку, и нужен человек, который будет заниматься обеспечением устойчивого перспективного развития.«Все полагающиеся заключения есть. Рассмотрено контрольно-счетной палатой, прокуратурой, нашим правовым управлением… Предлагаю голосовать, коллеги», - отметил Чимит Бальжинимаев.Сессия единогласно одобрила новую должность.Второй вопрос носил технический характер – был изменен перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на очередной финансовый год.«Решение о внесении изменений должны быть приняты на сессии городского совета до 1 октября. В связи с этим и проводится внеочередная сессия», - напомнил существующий порядок Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.Анатолий Белоусов, зампред горсовета и руководитель рабочей группы по исполнению наказов избирателей и развитию Улан-Удэ, пояснил по каким причинам корректируется перечень наказов. Это выявившаяся техническая невозможность исполнения наказа или нецелесообразность.«Все предложения рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы», - пояснил Анатолий Белоусов.В ходе сессии депутат Вадим Бредний выступил с предложением присвоить лыжной базе «Снежинка» имя предпринимателя Сергея Рогова. Как известно, предприниматель, который был известен своей поддержкой спорта, трагически погиб полтора года назад.«У инициативной группы депутатов и друзей есть предложение - спортивной базе Сергея Рогова, которая выкуплена городом, дать его имя. Хотелось бы увековечить имя известного мецената в названии лыжного комплекса – лыжный комплекс «Снежинка» имени Сергея Рогова». Прошу рассмотреть», - предложил депутат Бредний.Возражений среди депутатов не было. Например, депутат Сергей Бурдиков отметил, что если такое решение будет принято, это будет правильно.Комплекс, кстати, работает круглый год. Проголосовав, горсовет одобрил инициативу.Мэр города Игорь Шутенков, присутствовавший на сессии, поблагодарил депутатов за хорошее предложение. «Я со своей стороны поддерживаю», - заявил градоначальник.Перед сессией депутаты горсовета наградили победительницу чемпионата России по женской борьбе, мастера спорта России, Ульяну Тукуренову. Чемпионат прошел в Казани с 25 по 28 сентября. Сборную республики представляли десять спортсменов, пятеро из которых поднялись на пьедестал почета.Тукуренова завоевала золотую медаль, которая стала для нее на сей момент высшим достижением в спортивной карьере. Она боролась в весовой категории до 65 килограммов. Молодой спортсменке вручили Почетную грамоту горсовета.Награждение провели Чимит Бальжинимаев, который является президентом Федерации спортивной борьбы РБ, и Анатолий Белоусов.Был отмечен также старший тренер сборной Бурятии Цыденжаб Гулгенов, Ему вручили Благодарственное письмо горсовета.По традиции, перед сессией депутаты поздравили тех своих коллег, у которых недавно были дни рождения. Одним их них оказался глава горсовета Чимит Бальжинимаев. Позднее, в конце сессии, депутат Сергей Бурдиков вручил ему небольшой, но практичный подарок – походную складную лопатку.«Сами знаете, у нас не принято дарить подарки. Но я все же хотел бы нашему председателю Чимиту Валерьевичу вручить этот полезный инструмент. Для дальнейшей успешной работы на дорогах города. Поскольку тот инструмент, которым нынче пользовались, вышел из строя». – сказал депутат Бурдиков.Действительно, на контрольных выездах депутатов горсовета и общественников на ремонтируемые дороги Улан-Удэ, активно применялась лопатка-трансформер. С ее помощью подкапывали установленные бордюры, проверяли качество уложенного асфальта и т. д. И лопатка сломалась.