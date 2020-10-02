В Бурятию приехала замминистра культуры России

Ольга Ярилова пробудет в республике три дня





2 октября в Бурятию с рабочим визитом прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Замминистра проведет деловую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Также Ольга Ярилова примет участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные особенности в общероссийском пространстве», в торжественном собрании, посвященном 60-летию Восточно-Сибирского института культуры. Затем Ольга Ярилова проведет мониторинговое совещание по реализации национального проекта «Культура» в субъектах Дальневосточного Федерального округа.В третий день работы в Бурятии замминистру будет представлен мультимедиа-гид по выставке «Атлас тибетской медицины» с применением технологии дополненной реальности «Артефакт» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Фото: пресс-служба правительства Бурятии