Всеволод Мухин нашел себе заместителя в недрах минфина

Место Ольги Макарчук заняла Ольга Хайдурова





Министр финансов Бурятии Всеволод Мухин обзавелся новым заместителем. Согласно постановлению главы республики Алексея Цыденова, на этот пост с испытательным сроком в полгода назначена Ольга Хайдурова. Последние несколько лет она возглавляла отдел межбюджетных трансфертов республиканского минфина. В 2013 году получила звание «Заслуженный экономист РФ».