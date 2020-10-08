Всеволод Мухин нашел себе заместителя в недрах минфина

Место Ольги Макарчук заняла Ольга Хайдурова
Министр финансов Бурятии Всеволод Мухин обзавелся новым заместителем. Согласно постановлению главы республики Алексея Цыденова, на этот пост с испытательным сроком в полгода назначена Ольга Хайдурова. Последние несколько лет она возглавляла отдел межбюджетных трансфертов республиканского минфина. В 2013 году получила звание «Заслуженный экономист РФ».
Напомним, вакансия в минфине образовалась в августе этого года в связи с выходом на пенсию Ольги Макарчук. Она была одним из «долгожителей» республиканского минфина и чиновников правительства в целом, проработав на своем посту с 1997 года.
Фото: «Номер один»
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