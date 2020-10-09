Глава Бурятии отказался от поездок по районам

Совещания с руководителями муниципалитетов будут проходить в онлайн-режиме





8 октября Глава Бурятии Алексей Цыденов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам развития Баунтовского района. Как отметили в пресс-службе республиканского правительства, в связи с эпидемиологической ситуацией рабочие поездки главы Бурятии в районы отменены, их временно заменили на онлайн-совещания.

- Поездки в район пришлось отменить, но это не значит, что мы не должны встречаться по различным вопросам. Будем проводить целенаправленные совещания в режиме видеоконференцсвязи непосредственно по каждому району, - отметил глава Бурятии.По словам руководителя Баунтовского района Николая Ковалева, муниципалитет в 2020 году успешно продолжает реализацию национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента России Владимира Путина. Муниципальному образованию также выделены средства в рамках проекта «Народный бюджет». Район получил в этом году 2,5 млн рублей из республиканского бюджета на благоустройство общественных территорий.- Несмотря на реализуемые проекты, району необходимо дополнительное финансирование. В том числе на строительство детской школы искусств в селе Багдарин. Пострадавшее в результате пожара в феврале 2019 года здание не представляется возможным восстановить. Проектно-сметная документация по новому зданию сейчас находится в стадии разработки, - сказал Николай Ковалев.Кроме этого, стоит вопрос по финансированию капремонта основной общеобразовательной школы в селе Усть-Джилинда, строительства жилья для детей-сирот, водоподготовки и устройства зоны санитарной охраны скважин в селах Романовка и Багдарин, также продолжения капитального ремонта дороги между этими поселками.Алексей Цыденов поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность включения данных объектов в федеральные программы. «Сейчас нам необходимо определить проблемные моменты, первоочередные объекты строительства и активно подавать заявки на включение в федеральные проекты. Прошу министерства взять на контроль эти вопросы и отработать максимально», - подчеркнул глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии