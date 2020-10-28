Антону Виноградову ищут еще одного заместителя

В полпредстве Бурятии в Москве некому заниматься общими вопросами





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о создании конкурсной комиссии и проведении конкурса на замещение вакантной должности заместителя главы Полномочного представительства при президенте России по общим вопросам.

Напомним, должность главы полпредства сейчас занимает Антон Виноградов, экс-министр по инвестициям. Согласно утвержденной структуре, у него должно быть четыре заместителя: зам по экономическому развитию и инвестициям, зам по социальным вопросам и безопасности, зам по вопросам ЖКХ и инфраструктуры и зам по общим вопросам. Согласно данным с сайта полпредства, первые три должности занимают Юлия Дагданова, Герензала Мучкинова и Валерий Галицкий соответственно. Должность зама по общим вопросам вакантна.Как следует из опубликованного документа, в числе главных требований к кандидату на вакантную должность - высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, не менее шести лет стажа государственной гражданской службы или семи лет стажа работы по специальности.Также в числе требований к соискателям вакансии: знание ряда законов РФ и Бурятии, умение мыслить системно, планировать и рационально использовать рабочее время, работать в стрессовых условиях, вести деловые переговоры и соблюдать этику делового общения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии