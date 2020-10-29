Сессия горсовета Улан-Удэ: бюджет, земля, полномочия

Столица Бурятии вступает в непростые времена





Депутаты Улан-Удэнского городского совета провели 15-ю сессию. Повестка включала в себя 14 вопросов. Наиболее интересными были вопросы о бюджете на нынешний и будущий годы, а также об изменении улан-удэнских «Правил землепользования и застройки».

Депутаты приняли новшества в сфере градостроительства. «Правила землепользования и застройки» приведены в соответствие с Генпланом Улан-Удэ, уточнены границы территориальных зон, установлены предельные параметры разрешенного строительства и т. д.





Это сняло неясности, путаницу, тем самым облегчило развитие города, жизнь людей.





Касаемо бюджета изменения носили как процедурный характер, так и содержательный.Среди первых обратим внимание на корректировку срока внесения проекта решения о бюджете (на очередной год) на рассмотрение горсовета. Теперь он установлен в пределах - не позднее 15 ноября. Ранее было – не позднее 15 октября.Примечательно еще одно. Учитывая непростую ситуацию, городской бюджет-2020 может теперь исполняться с некоторыми особенностями. Горадминистрации дано право проводить заимствования с превышением максимального предела муниципального долга, предусмотренного решениями о бюджете Улан-Удэ на текущий год. Разумеется, это можно делать в четко установленных законом случаях.Что касается содержания бюджета-2020, то в нем уточнен размер безвозмездных поступлений, расходов бюджета, а также источники финансирования дефицита бюджета.«Объем безвозмездных поступлений увеличивается на 310 млн. рублей и составит 10,4 млрд. рублей», - доложила депутатам Татьяна Базякина, заместитель мэра Улан-Удэ - председатель комитета по финансам.На 14,9 млн. рублей вырос объем субвенций. На 94,2 млн. рублей выросли субсидии, неплохо «подросли» иные трансферты из бюджета республики.Ассигнования увеличены на такие направления как организация бесплатного горячего питания в школах, модернизация систем коммунальной инфраструктуры, возмещение части недополученных доходов, возникающих при перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и др.Выросли и расходы.Горсовет единогласно одобрил бюджетные изменения.Нынешний баланс главного финансового документа бурятской столицы таков. Доходы – 14,792 млрд. рублей. Расходы – 15,506 млрд. рублей. Но надо иметь в виду, что в городе есть план по оптимизации расходной части бюджета.Среди прочего, сессией предусмотрены средства на покрытие недостатка средств по «Дирекции по паркам культуры и отдыха», «Комбинату по благоустройству Улан-Удэ», МБУ «Горсвет», «Городским маршрутам». По последнему предприятию речь шла о семи миллионах рублей.При обсуждении бюджета депутат Сергей Бурдиков обратил внимание коллег на то, что 7 млн. рублей, которые выделяются по «Городским маршрутам», недостаточно.«Для полноценной работы новых пришедших автобусов нужны 14,5 млн. рублей. Выделенные 7 млн. – это меньше половины. Надо будет еще раз вернуться к этому вопросу на следующей сессии», - сказал депутат.По бюджету-2021 горсовет утвердил, как и полагается по закону, пять главных параметров.Общий объем налоговых, неналоговых доходов сформирован на основе прогноза развития города, с учетом ожидаемых изменений. Так, с 1 января будущего года отменяется ЕНВД, по-прежнему ожидается продолжение влияния коронавируса и т. д.«С учетом разных факторов прогноз здесь составляет 4,228 млрд. рублей», – доложили депутатам представители мэрии.Среди налоговых поступлений в будущем году ожидается поступление НДФЛ на 2,413 млрд. рублей, рост на 4,6 процента. Земельный налог, по планам, принесет муниципальной казне 472 млн. рублей. Финальные сборы по ЕНВД (за IV квартал 2020 г.) предполагаются на уровне 77 млн. По «упрощенке» планируется 791 млн.Неналоговые доходы Улан-Удэ в грядущем году прогнозируются на 241,2 млн. – на 30 млн. меньше, чем ожидается по итогам текущего года. В основном, падение связано с объективными причинами.«Расходная часть бюджета определена исходя из прогноза налоговых, неналоговых доходов, т. е. без учета поступления межбюджетных трансфертов. Сумма расходов равна сумме доходов. Основные параметры проекта бюджета разработаны с учетом принятия бездефицитного бюджета. Верхний предел муниципального долга предусмотрен на уровне 3,5 млрд. рублей на 1 января 2022 г.», - в частности, сообщила Татьяна Базякина.Указанные 3,5 млрд. - это 82,8 процентов от допустимого уровня.В ходе обсуждения поступили предложения. Например, депутат Елена Вахрушкинова высказала мысль, что во втором чтении бюджета-2021 необходимо вернуться в вопросу дополнительного финансирования дорожных работ на межквартальных проездах.Председатель контрольно-счетной палаты Улан-Удэ Лариса Убеева, которой предоставил слово глава горсовета Чимит Бальжинимаев, в целом, положительно оценила представленный на сессию проект бюджета на будущий год.«Это первое чтение. После получения информации об объемах безвозмездных поступлений в рамках межбюджетных отношений, доходы и расходы существенно изменятся. Во втором чтении мы будем уже знать, сколько средств предполагается, и рассмотрим более детально. Пока рассмотрели в пределах 4,228 млрд. рублей», - поддержал Чимит Бальжинимаев.Депутат Дмитрий Путилин, зампред профильного бюджетного комитета горсовета, констатировал, что горадминистрации при работе над бюджетными вопросами приходится балансировать бюджет в условиях непростой экономической ситуации, сложившейся неопределенности.«Многие моменты, которые мы обсуждали, были учтены. Эта работа продолжится», - сказал депутат при завершении обсуждения блока бюджетных вопросов повестки.Прежде всего, в соответствие с новым Генпланом (утвержден в мае 2020 г.) приведена Карта градостроительного зонирования. Генплан, напомним, изготовлен в векторном формате, с привязкой к границам земельных участков. «Карта выполнена с координатной привязкой, погрешность которой составляет до одного сантиметра», - сообщили муниципальным депутатам.Также введен новый вид территориальной зоны - зона смешанной жилой застройки. Это сделано для того, чтобы оптимально совместить существующее землепользование и возможность перспективного развития тех или иных мест Улан-Удэ.«Такая зона установлена на территориях исторически сложившейся индивидуальной жилой застройки, имеющей градостроительную ценность. Это позволит гражданам регистрировать права на вновь возведенные и реконструированные индивидуальные жилые дома, а также даст возможность осваивать земельные участки в иных целях - например, для строительства многоквартирных домов, объектов общественно-делового назначения», - доложили депутатам.А предельные параметры разрешенного строительства установлены в регламентах территориальных зон (в зависимости от вида разрешенного использования участков) — минимальный отступ от границы участка, предельное количество этажей, высота строения, минимальный процент озеленения и другое.Однако во многих зонах владельцы домов ИЖС, садовых домов, существующих домов (возведенных до 1 января 2021 г.) получили своеобразную льготу. Для них решено не устанавливать, допустим, минимальный доступ от границы земельного участка, выходящей на общую территорию (три метра со стороны улицы, проезда). «У граждан появляется возможность оформить свои дома», - отметили на сессии.Максимальная высота зданий установлена — не более 50 м. По информации ГУ МЧС РФ по Бурятии, противопожарная техника имеет максимальную высоту подъема именно 50 м. В качестве минимального размера участка под ИЖС установлены четыре сотки (400 кв. метра). Документ, одним словом, вышел очень интересный и актуальный.«Мы рассматриваем вопрос, принятия которого ожидают многие жители нашего города. По сути, сегодня завершаем второй этап реформирования градостроительной политики города. Земельные участки и документы приводятся в соответствие с фактическим землепользованием. С принятием этого документа, мы устраняем имеющиеся проблемы. Это гигантская работа, которая началась еще в прошлом созыве», - выступил депутат Анатолий Сахнов, зампред «градостроительного» комитета горсовета.Изменения одобрили единогласно.В ходе сессии депутаты также утвердили Прогнозный план приватизации муниципального имущества на будущий год, наделили райадминистрации Улан-Удэ новыми полномочиями, одобрили кандидатуры для внесения в избирком республики для последующего назначения в районные избирательные комиссии города и приняли некоторые другие решения.Фото: «Номер один»