В России переоценят губернаторов

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с губернаторами, возглавляющими рабочие группы Госсовета, ключевые показатели эффективности (KPI) их работы по исполнению нацпроектов.

Предварительный вариант измерения успешности этой деятельности предполагает увеличение количества KPI c нынешних 15 до 20. Расширить список планируется, в частности, показателями объема строительства жилья и достижения «цифровой зрелости» отраслей экономики. Для части действующих показателей потребуется пересмотр способа расчета — речь, в частности, идет об определении численности занятых в малом и среднем бизнесе.

О необходимости внедрения такого мониторинга говорилось еще до перезапуска нацпроектов — в феврале Михаил Мишустин поручал разработать систему, которая позволит «добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов». Именно к реализации нацпроектов на местах у федерального центра ранее были претензии: средства, выделенные на них, расходовались слишком медленно., в его рамках устанавливается пообъектный контроль исполнения мероприятий.

Федеральный центр, судя по словам Михаила Мишустина, настроен выработать систему оценок успешности достижения регионами национальных целей уже в ближайшее время.

Согласно поручению Владимира Путина, администрация президента до 1 февраля 2021 года должна уточнить KPI для губернаторов, включив в их число показатели, связанные с исполнением нацпроектов, сообщает «Коммерсантъ».



Фото: kremlin.ru