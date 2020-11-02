В Хурале Бурятии выступили за мягкий вариант реформы налогообложения

Ставки УСНО предлагают сделать минимальными





Отмена с 1 января Единого налога на вмененный доход всерьез встревожила депутатов Хурала. Малый бизнес будет вынужден перейти на иные режимы налогообложения или же закрыться. Постоянно общаясь с избирателями, депутаты знают, что предприниматели находятся в Бурятии в крайне сложном положении. Если переходить на иные налоговые режимы, то налоговое бремя значительно вырастет. Как поддержать бизнес?

В стенах бурятского парламента прошло расширенное рабочее совещание. Обсуждали как раз поддержку малого и среднего предпринимательства после отмены ЕНВД. Участников было множество. По причине распространения коронавируса, в зале собралось немного людей, но целый ряд участников присутствовал на обсуждении с использованием видеосвязи. В том числе была установлена видеосвязь с сельскими районами.Разговор получился заинтересованный, откровенный и зачастую эмоциональный.«Наши предприниматели выражают обеспокоенность в связи с отменой ЕНВД. В адрес спикера Павлова Владимира Анатольевича, в адрес нашего комитета, комитета по бюджету, поступили письма с Кяхтинского, Тункинского, Северобайкальского, Селенгинского районов, из города Северобайкальска – письмо депутатов горсовета. Заиграевский, Закаменский, Джидинский, Бичурский районы тоже прислали письма с выражением обеспокоенности. Я думаю, что те, кто и не прислал, прекрасно понимают проблему», - подчеркнул в начале совещания Анатолий Кушнарев, глава «экономического» комитета Хурала, который его вел.По поручению спикера Хурала профильные комитеты бурятского парламента плотно взялись за проблему. На совещании минэкономики Бурятии выступило с описанием тех путей решения проблемы, которые разработаны ведомством. В ближайшей перспективе Хуралу предстоит решать вопрос поддержки бизнеса. Будут приниматься изменения, в частности, по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения (УСНО). Вокруг этого и развернулось основное обсуждение.«Это вариант согласован с главой республики. Давайте заслушаем и обсудим», - сказал Анатолий Кушнарев, предваряя доклад министра экономики Екатерины Кочетовой.Как выяснилось из доклада, у исполнительной «ветви» власти главная мысль реформы состоит во введении пониженной ставки налогообложения по УСНО на уровне трех процентов – с доходов и семи с половиной процентов – с доходов минус расходы. В предлагаемых правительством корректировках, конечно, есть нюансы, но основное именно в этом.Депутаты и другие участники совещания выразили категорическое несогласие с такими ставками, т. к. посчитали их убийственно высокими для малого бизнеса. Все выступили за введение минимальных ставок - один процент с доходов, пять процентов с доходов минус расходы.Минэкономики, конечно, предлагало такие минимальные ставки, но только для предпринимателей, включенных в Реестр социальных предприятий (это социальное предпринимательство, таких налогоплательщиков в республике девять), для предпринимателей, которые получали в 2020 г. от РФ «антикоронавирусные» отсрочки, рассрочки, а также для предпринимателей из других регионов РФ, которые решат перерегистрироваться на территории Бурятии, перейти в бурятскую юрисдикцию, образно говоря.Собравшихся не удовлетворили минимальные ставки лишь для этих категорий.На ЕНВД сейчас находятся 13160 налогоплательщиков. Из них около 1800 зарегистрированы вне республики, налог уходит за пределы Бурятии.Итого, чисто бурятских ЕНВДшников, которые платят налог здесь, примерно 11000. Они могут с января-2021 перейти на упрощенную систему налогообложения или на патент (федеральные власти сейчас хотят, к слову, заметно расширить патентный режим). Однако при любом раскладе многие перейдут на УСНО.«Для тех, кто желает перейти на упрощенную систему налогообложения, мы предлагаем плавный переход. 2021 г. - ставка три процента с доходов, семь с половиной процентов с доходов минус расходы». 2022 г. – пять процентов с доходов, десять процентов с доходов минус расходы», - изложила Екатерина Кочетова предложение министерства.Оценивая комплекс предложенных налоговых корректировок в совокупности, министр оценила величину выпадающих доходов.«При таком раскладе у нас выпадающих доходов не будет. С учетом норм, которые я перечислила. Предлагаю обсудить такой подход», - сказала докладчица.Отсутствию потерь бюджета поможет переход части предпринимателей на патент, что даст сборы в бюджет и другие особенности реформы. В общем, минэкономики Бурятии задумало налоговые корректировки, которые, суммарно, как оказалось, не облегчат налоговое бремя на сферу предпринимательства.Все откликнулись на предложение обсудить и выразили непонимание и отрицательное отношение.Дискуссия высветила очень грустное положение. Многие предпочитают работать в Бурятии, а платить налоги вне Бурятии.Депутат Николай Дашеев отметил, что по предложениям минэкономики получается, что предприниматели, которые зарегистрированы и работают в Бурятии, будут в ущемленных условиях в сравнении с теми, кто «извне» решит зарегистрироваться в республике.«Мы говорим – будете платить больше, а кто из других регионов у нас захочет зарегистрироваться, им льготу дадим. Ставим в неравное положение. И это в условиях снижения количества наших предпринимателей. Есть статистика», - выступил он.В ходе обсуждения выяснилось, что многие кинотеатры, работающие в республике, юридически зарегистрированы в Иркутской области и других регионах РФ.«Тут, видимо, подсчитывали люди, которые, вообще, не занимаются розничной торговлей, скажем, продуктами питания. А это основная масса предпринимателей на селе», - критически высказался о планах по УСНО депутат Солбон Дашинимаев.Попытка Екатерины Кочетовой сказать, что с ЕНВД лучше переходить на патент, провалилась. Ведь у патента есть ограничения. Например, торговля маркированными товарами.«Сегодня сигареты являются маркированным товаром, пиво тоже. С нового года ряд продуктов, таких как молоко и т. д. тоже станут маркированными - не смогут магазины работать на патенте на селе, да и в городе. Много бурятских предпринимателей регистрируются за пределами республики. Это неспроста. А с нового года они все уйдут в тот же Татарстан, Архангельскую область. И будут платить там один процент с оборота, и пять процентов с доходов минус расходы. Мы так никого не удержим. Наш бюджет станет нулевым в этих статьях по УСНО», - несколько эмоционально указал Солбон Дашинимаев.Тункинские предприниматели недавно предоставили своему депутату Хурала Николаю Дашееву расчеты.«Увеличение налогооблагаемой базы составляет от 5 до 49 раз. Я хочу спросить, о каком развитии экономики можно говорить. Я считаю, что мы предпринимателей душим, разгоняем по другим регионам, вместо того, чтобы создавать условия для развития, о чем много говорим. Мы раз соберем эти налоги, а в следующем году собирать будет не с кого», - сказал он.Очень печальное выступление сделал депутат, предприниматель Михаил Гергенов. Он констатировал, что с каждым годом ситуация в бурятском предпринимательстве ухудшается.«Я занимался оптовыми поставками продовольствия, вино-водочных изделий. Но, например, в настоящее время в республику вино-водочные изделия завозит только одна фирма. Все вино-водочные изделия, которые мы покупаем в магазинах, начиная от дешевого портвейна до дорогого виски, завозит одна иркутская фирма», - шокировал депутат Гергенов. Его фирма была вынуждена покинуть алкорынок Бурятии несколько лет назад.Он сконцентрировался на рознице. Но пару лет назад налоговая потребовала доплатить несколько миллионов рублей налогов. «Я заплатил, но розничный бизнес пришлось закрыть», - рассказал депутат. Одним словом, депутат Гергенов описал картину упадка.Маленькую площадь депутат сдает. А с «уцелевших» 11 кв. метров торговой площади, где депутат пока еще ведет свою торговлю, он платит ЕНВД в размере 30,8 тыс. рублей в год. «При переходе на УСНО, я позавчера написал заявление в налоговую инспекцию, при ставке шесть процентов я буду платить налог 1,969 млн. рублей. При минимальной ставке один процент – 283 тыс. рублей (в девять раз больше, чем ЕНВД сейчас)», - описал он масштаб роста налогов на личном примере. Его выступление сопровождалось гробовой тишиной, никто не ждал такой откровенности…Представители предпринимательского сообщества «Опора России», «Деловая Россия» также выразили свое отторжение планов министерства экономики. Весьма ярко выступил за минимальный уровень нагрузки по УСНО Чингис Матхеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии. Один за другим участники рабочего совещания выступали за введение минимальных ставок. Министр Екатерина Кочетова не смогла убедить совещание в ином.«При одном и пяти процентах, однозначно, будут выпадающие доходы. Так, для муниципальных образований они будет порядка пятидесяти миллионов», - аргументировала министр.Но депутат Сергей Дорош, взяв слово, предложил изыскать эту сумму за счет сокращения ряда статей расходов бюджета. Солбон Дашинимаев, вообще, выразил сомнение в перспективе выпадения доходов: «Когда будем платить один процент, вы говорите, что бюджет потеряет деньги… Да не потеряет, а больше получит даже с одного процента». Представитель минпрома, зам. министра Наталия Мархаева тоже поддержала минимальные ставки. Но при условии компенсации выпадающих расходов. Очень настаивали на установлении минимальных ставок по УСНО из сельских районов республики, включаясь в обсуждение по видеосвязи.Обсуждение актуальной темы продолжится. Законопроект на тему ставок УСНО планируется рассмотреть на сессии Народного Хурала. Настрой депутатов, которые участвовали в рабочем совещании, судя по всему, отражает настрой всего депутатского корпуса. Но, повторим, даже в минимальном размере они несут резкий рост налоговой нагрузки.По итогам совещания, было принято решение обратиться к главе республики. Рекомендовать внести на рассмотрение сессии Хурала законопроект, «предусматривающий для налогоплательщиков, переходящих с ЕНВД на УСНО, следующие пониженные налоговые ставки: 1% - если объектом налогообложения являются доходы и 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов».Соответствующий протокол подписали Анатолий Кушнарев и Зоригто Цыбикмитов, председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам.Фото: «Номер один»