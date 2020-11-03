Бурятскую таможню возглавил новый руководитель

Таможня республики укрепляется «дальневосточными» кадрами
Приказом ФТС России со 2 ноября года начальником Бурятской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Васильевич Кокорин, сообщило Дальневосточное таможенное управление.
Игорь Кокорин родился в г. Комсомольск-на-Амуре 13 сентября 1964 года. Имеет два высших образования. Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности старшего таможенного инспектора отдела таможенных платежей Амурской таможни. С 2006 по 2009 годы занимал должность первого заместителя начальника Благовещенской таможни, с 2009 по 2014 годы - первого заместителя Биробиджанской таможни, а с 2014 по 2020 годыбыл начальником Магаданской таможни.
Женат, имеет троих детей.
Напомним, бывший руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев весной был назначен начальником Кемеровской таможни Сибирского таможенного управления. Исполняющей обязанности начальника Бурятской таможни приказом Федеральной таможенной службы с 30 марта назначена полковник таможенной службы Саяна Ильина, которая занимала должность заместителя начальника Бурятской таможни по экономической деятельности.
А первым заместителем начальника Бурятской таможнис 26 мая приказом Федеральной таможенной службы назначен капитан таможенной службы Иван Бурлака. В Бурятию на новую работу переведен с поста заместителя начальника Хабаровской таможни по экономической деятельности.
Фото: dvtu.customs.gov.ru
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