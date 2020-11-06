Зампред правительства Бурятии ответит за плохую работу министерства экономики

Прокуратура нашла серьезные недочеты в работе Минэка с инвесторами





Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства в сфере поддержки инвесторов в работе регионального министерства экономики, которое с начала этого года возглавляет Екатерина Кочетова.