Зампред правительства Бурятии ответит за плохую работу министерства экономики

Прокуратура нашла серьезные недочеты в работе Минэка с инвесторами
Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства в сфере поддержки инвесторов в работе регионального министерства экономики, которое с начала этого года возглавляет Екатерина Кочетова.
«Проверка показала, что министерством не осуществлялся контроль за реализацией масштабных инвестиционных проектов, рассмотрением заявлений потенциальных инвесторов о предоставлении поддержки и заключением инвестиционных соглашений», сообщили в надзорном ведомстве.
Также выявлены нарушения при обеспечении организационно-технического и информационно-аналитического сопровождения деятельности Совета по государственной поддержке инвестиционной деятельности. Установлены факты ненадлежащей организации его работы по рассмотрению заявок для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки.
Для устранения нарушений прокуратура внесла зампреду правительства Бурятии представление, которое находится на рассмотрении. Напомним, министерство экономики курирует зампред по экономическому развитию Алексей Мишенин.
Ранее недовольство работой правительства в сфере инвестиций высказывали и депутаты Хурала Бурятии.
Фото: «Номер один»
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