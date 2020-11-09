«Ловить рыбу нельзя, рубить лес нельзя. Людей хоронят друг на друге»

Территорию вблизи Байкала признали зоной конфликта интересов





В Хурале Бурятии состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам экологии озера Байкал, сообщили в пресс-службе парламента.

Открывая совещание, спикер Хурала Владимир Павлов заострил внимание присутствующих на правовом обеспечении единой государственной экологической политики в России. В своем выступлении он отметил, что существующие сегодня запреты и ограничения в центральной экологической зоне Байкальской природной территории сказываются на социально-экономическом развитии муниципальных образований и напрямую касаются более 78 тысяч жителей Бурятии.- Сегодня создан фундамент нормативно-правового регулирования в области охраны озера Байкал, использования природных ресурсов Байкальской природной территории и развития региона в целом. Необходимо совершенствование этих отношений не только для сохранения уникальной байкальской природной территории, но и эффективного социально-экономического развития байкальского региона.Депутат от Кабанского района Валерий Кочнев рассказал, что жители прибрежных районов постоянно сталкиваются с запретами и ограничениями.- Ловить рыбу нельзя, рубить лес нельзя. Клюевское кладбище переполнено, людей хоронят друг на друге или возят на соседнее кладбище. С одной стороны – Байкал, с другой – лесной фонд. Экологическая проблема возникла и со свалками, - отметил он.Находящаяся с визитом в Бурятии Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также принимала участие в совещании. Она подтвердила, что проблема сохранения баланса между экологией и экономикой существует. Об этом говорят и жалобы, которые поступают в адрес федерального уполномоченного по правам человека.- Всего за последние три года поступило 1800 жалоб из регионов именно по вопросам окружающей среды. Граждане затрагивают вопросы соблюдения режима особой центральной экологической зоны Байкальской природной территории, которая ограничивает деятельность в районах озера Байкала. Мы постоянно на связи с Уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой. Постоянно пытаемся выработать дорожную карту. Мы крайне заинтересованы и делаем все возможное, чтобы сохранить право граждан на благоприятную окружающую среду, сохранить уникальный природный комплекс. Сегодня это зона конфликта интересов. На окружающие Байкал территории фактически наслаивается пять правовых режимов, каждый со своими запретами и ограничениями. Нужно провести ревизию российского федерального и регионального законодательства, - заявила Татьяна Москалькова.У депутатов Хурала есть определенная позиция по данному вопросу. Как заметил председатель комитета по экономической политике, экологии и природопользованию Анатолий Кушнарев, самый оптимальный вариант - параллельно развивать экономику с соблюдением экологии, внедряя на Байкальской природной территории «зеленые технологии». Развитие такой экономики требует газификации байкальских регионов, а также установления низких тарифов на электрическую энергию. Кроме того, депутаты парламента настаивают на необходимости газификации Бурятии. Это позволит вести хозяйственную деятельность и снизит до минимума экологические риски.Подытоживая, участники совещания были единодушны во мнении, что любые решения относительно Байкала нужно тщательно анализировать и принимать не в угоду бизнесу или чиновникам, а исключительно в целях сохранения уникального озера для будущих поколений. Кроме того, необходима модернизация законодательства и соблюдение баланса в интересах экономики и экологии.Фото: «Номер один»