В Минприроды Бурятии ждут визита силовиков

Счетная палата выявила нарушения при ликвидации свалок на миллионы





Счетная палата Бурятии провела проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных Министерству природных ресурсов РБ на ликвидацию несанкционированных свалок. В ее ходе выявлено множество нарушений.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2019 году министерство заключило 4 контракта на исполнение судебных решений по ликвидации несанкционированных свалок. Их общая стоимость составила 28 млн. руб., что в 33 раза больше, чем в 2018 году.По результатам проверки выявлено, что должностными лицами Минприроды РБ экспертиза, равно как и приемка услуг по ликвидации несанкционированных свалок выполнялась формально.Так, по одному государственному контракту выявлено, что при отсутствии в отчете документов, подтверждающих факт сдачи отходов на полигон ТКО, в экспертном заключении и акте сдачи-приемки услуг определен объем оказанных услуг в количестве 15900 кубометров. Однако в ходе проверки документов на полигоне выяснилось, что в рамках этого контракта было вывезено и захоронено 7617 кубометров отходов, что в два раза меньше предусмотренного техническим заданием объема 15000 куб.м.«В результате стоимость оплаченных, но не оказанных услуг составила 3,9 млн. рублей, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств», пришли к выводу аудиторы.По двум другим контрактам ликвидации подлежали 18 и 7 свалок разного размера, расположенных преимущественно в Улан-Удэ совокупным объемом 5987 и 31077 кубометров.Совокупный объем отходов по 7 свалкам в рамках одного из контрактов был определен согласно справке, подписанной государственным инспектором Бурприроднадзора. При этом в ходе проверки также был представлен второй экземпляр справки экологического обследования от того же числа, подписанный тем же должностным лицом, по тем же 7 свалкам, который значительно отличается от первого экземпляра по объемам. Отклонение между вариантами справок по одним и тем же свалкам составляло до 100 раз. Причем при заключении контракта были заложены данные по меньшему варианту справки.«Однако сам факт наличия таких расхождений ставит под сомнение достоверность замеров по объемам отходов, указанных в справках обследования, производимых Бурприроднадзором. Это в свою очередь могло повлечь необоснованное увеличение объемов отходов на свалках, планируемых к ликвидации», сообщили в Счетной палате.При этом Счетной палатой РБ еще на стадии выделения денег на ликвидацию несанкционированных свалок отмечалось, что объем отходов на несанкционированных свалках определяется «визуально», поэтому существуют риски неэффективного использования бюджетных средств. Для исключения завышения объема отходов рекомендовалось провести геодезические замеры.По одному из контрактов снижение начальной цены составило почти два раза на фоне отсутствия экономии по другому контракту, при этом оба контракта заключались в сентябре.«Данный факт может указывать на то, что участники торгов владели сведениями о завышенных объемах отходов на несанкционированных свалках, входящих в объект закупки по одному из контрактов. Предусмотренный госконтрактом объем вывозимых отходов не менее 31077 кубометров, согласно отчету об исполнении контракта, был вывезен в течение 11 дней, что трудно осуществить в столь короткий промежуток времени. Так, в день необходимо было вывозить по 2825 кубометров отходов или по 188 машино-рейса в сутки самосвалами по 15 куб.м, или по 8 самосвалов ежечасно в круглосуточном режиме», - рассказывают в своем отчете аудиторы.Кроме того, в документах о приемке работ по одному из контрактов говорится о вывозе 6287 кубометров мусора, тогда как подрядчик представил отчеты только о 926 кубометрах. По другому контракту такая же картина: из 31077 кубометров отходов по акту подрядчик отчитался лишь о 870 кубометрах.«Таким образом, Минприроды РБ в результате отсутствия контроля за исполнением госконтрактов оплачены не оказанные услуги и неэффективно использованы бюджетные средства. По госконтракту № 40 в размере 3,5 млн. рублей, контракт по объему отходов исполнен на 15,5%. По госконтракту № 42 в размере 10,4 млн. рублей, контракт по объему отходов исполнен на 2,8%», резюмируют аудиторы.По результатам проведенной проверки Минприроды РБ вынесено представление. Также принято решение направить материалы проверки в правоохранительные органы.Фото: «Номер один»