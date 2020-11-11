Кто, если не мы?

«У нас в Бурятии есть большой потенциал и замечательные люди»





О защите Байкала, работе в парламенте и возвращении «к корням» рассказал в эксклюзивном интервью 2-й секретарь Бурятского рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Народном Хурале РБ, председатель комитета НХ РБ по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко.

– Оценить работу депутатов объективно могут только наши избиратели, жители Бурятии, и об этом нужно помнить всем моим коллегам. Что же касается работы комитета, то все идет по утвержденному графику, особое внимание уделяем приведению наших республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством. С моими коллегами постоянно работаем над инициативами, которые позволят нашей республике развиваться. Все запланированные мероприятия, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, мы выполняем, сбоев в работе нет.Если говорить о новом созыве, то, конечно, есть успехи, но есть и проблемные вопросы, которые пока не удалось решить. Наша фракция КПРФ в Народном Хурале республики постоянно выходит со своими предложениями, по каждому законопроекту у нас есть свое мнение. Пришли молодые депутаты, которые не боятся высказываться, предлагать свои пути решения по тому или иному вопросу.– Например, мы предложили, чтобы в этом году - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - каждому ребенку войны были сделаны дополнительные выплаты. Нас поддержали все политические партии, все депутаты, но, к сожалению, в связи с тем, что есть проблемы в бюджете, выплаты получили только те люди, у которых нет других социальных пособий. Хотелось бы, чтобы в этот знаменательный год деньги получили все те, кто пережил тяготы и лишения военного времени.Мы высказались по федеральному закону о Байкале, где предусматривалась вырубка леса вокруг озера. Мы обратились к коллегам в Государственную Думу РФ, чтобы они пересмотрели позиции, так как сегодняшнее решение может пагубно сказаться на экологической ситуации вокруг Байкала и всего нашего региона. Я уверен, что власти должны слышать мнение людей, ученых, общественных организаций и находить компромисс.– По поручению жителей РБ и общественных организаций, обеспокоенных судьбой озера Байкал, от лица фракции КПРФ в НХ РБ я на очередной, тринадцатой сессии обращался по этому поводу к депутатам НХ РБ, депутатам ГД и членам СФ ФС РФ, представляющим Республику Бурятия.Дело в том, что недавно был подписан Федеральный закон №254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым разрешается вырубка леса в районе озера Байкал для расширения БАМа и Транссиба.Этим законом полностью отменяется государственная экологическая экспертиза объектов, возводимых на особо охраняемых природных территориях. Он отменяет до 31 декабря 2024 года экоэкспертизу на федеральных заповедных территориях и на Байкальской природной территории.Теперь объекты модернизации транспортной инфраструктуры — железные дороги, автодороги, порты, аэродромы и все, что с ними связано — будут строиться без учета экологических рисков. По мнению экологов, сплошные вырубки леса на Байкале как минимум приведут к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов.– На наш взгляд, ошибочна сама постановка вопроса о необходимости вырубки лесов для увеличения мощности БАМа путем расширения его пути. Ведь сооружение железной дороги велось под два пути и их электрификацию. А также под строительство ЛЭП и притрассовых автомобильных дорог.В настоящее время на готовом под укладку земляном полотне, рассчитанном на два пути, уложен и работает только один путь. Поэтому нет никаких препятствий для укладки второго пути.Кроме того, мы считаем, что ни железнодорожные станции, ни депо не нуждаются в расширении. А разъезды у тоннелей не нуждаются в массовой вырубке лесов.Также не нуждаются в расширении территорий ни город Северобайкальск, ни притрассовые поселки и поселения. И у этого утверждения существуют объективные причины. К сожалению, продолжается отток населения из зоны БАМа.Кроме того, наших избирателей возмущает, что в законе отменена экологическая экспертиза сплошной вырубки лесов прибрежной зоны Байкала до 2025 года.Для развития БАМа необходимо закончить укладку вторых путей на уже готовом земляном полотне. Строить мосты, для которых уже готовы опоры. Но для выполнения этих работ не требуется массовая вырубка лесов.– К великому сожалению, есть. Считаю необходимым напомнить еще об одной опасности, стоящей перед озером Байкал. Правительством РФ обсуждается вопрос о расширении максимального и минимального диапазона колебания уровня воды в Байкале.Предлагаемый диапазон уровня воды в озере значительно превышает природный. Слив озера нанесет серьезный ущерб всей экосистеме и может привести к экологической катастрофе. И у меня возникает резонный вопрос. Неужели гонка за выгодой и доходами стоит того, чтобы ставить под угрозу само существование Байкала? Думаю, ответ может быть только один.– Я призвал коллег инициировать внесение изменений в законодательные акты по возврату положений об обязательности проведения государственной экологической экспертизы объектов, возводимых на особо охраняемых природных территориях регионального значения, на федеральных заповедных территориях, а также Байкальской природной территории. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем защитить наше «славное море». Не должны приниматься законы, угрожающие Байкалу экологической катастрофой.– Особое внимание мы уделяем защите прав наших граждан: пишем запросы, работаем с каждым человеком независимо от партийной принадлежности. Задачи различной направленности стоят по всей вертикали деятельности нашей фракции, начиная с Государственной Думы РФ и заканчивая сельскими поселениями.Очень остро стоит вопрос с тарифами жилищно-коммунальной сферы, мы должны выработать те механизмы, которые помогут преодолеть все имеющиеся вопросы как у обычных граждан, так и у наших политиков.– Я уверен, что наши врачи справляются на все 100%, к ним нет вопросов. Я знаю, что наши медики работали и продолжают работать, не жалея себя.Другой вопрос, как эта ситуация отразится на нашей экономике. Практически свернулся малый и средний бизнес, здесь нужно было сработать гораздо лучше. Я уверен, что нашему правительству нужно организовывать новые рабочие места с достойной зарплатой, создавать новые производственные мощности, чтобы у людей была надежда и уверенность в завтрашнем дне.Закрыть свое дело гораздо проще, чем открыть его заново. Мы не знаем, когда восстановятся эти малые предприятия. Да что тут говорить, не знаем, когда закончится пандемия, чтобы можно было говорить о полноценном развитии нашей экономики и социальной сферы.Нужна государственная политика в области занятости населения, их переобучения, а главное - чтобы у людей была достойная заработная плата. Ведь существующая в значительной степени съедена инфляцией.– У нас большой потенциал, лучшее образование и замечательные люди. Нам нужно прививать молодежи любовь к своей Родине, рассказывать им о нашем героическом прошлом, о подвиге их отцов и дедов и на этих примерах воспитывать патриотизм. Больше внимания уделять этому в школах, в семьях. И тогда, я уверен, наша страна снова станет великой.Иван Подберезкин, для «Номер один»Фото: «Номер один»