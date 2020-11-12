Депутаты Хурала Бурятии разгромили налоговый законопроект правительства

Отдуваться за него пришлось только что назначенному замминистру экономики



На заседании Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии депутаты Хурала Бурятии ознакомились с законопроектом о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах налогового регулирования в РБ». Подписанный главой Бурятии документ поступил в Хурал 10 ноября.

Защищать правительственный законопроект делегировали



- При этом мы предлагаем сохранить условие по фактической выручке налогоплательщика, не менее 70 процентов которой должно приходиться на виды экономической деятельности, которые предлагаются законопроектом. Налоговые ставки предлагается установить на уровне 3 процентов на доходы и 7,5 процентов на доходы, уменьшенные на величину расходов, - отметил замминистра.



Для развития системы социального предпринимательства законопроектом предусматривается минимальный размер ставок - 1 и 5 процентов соответственно. Пониженная ставка по УСНО предусматривается на два налоговых периода для тех, кто впервые зарегистрируется на территории республики. Под льготы попадут организации и индивидуальные предприниматели, кто отнесен в 2020 году к получателям мер государственной поддержки согласно постановлению РФ. По данным налоговых органов, таких предпринимателей в Бурятии порядка 7,5 тысяч и все они потенциально могут попасть под эту налоговую норму.



Для тех, кто переходит с отменяемого федеральным законодательством режима ЕНВД (единый налог на вмененный доход) на «упрощенку», предусматривается постепенный рост ставок, но при условии, что налогоплательщик не совмещал указанный режим налогообложения с иными режимами.



Выслушав замминистра, депутаты высказали не только ряд замечаний, но и не согласились с представленным законопроектом.



- Почему только 9 отраслей подлежат мерам поддержки? Для туризма вы установили 3 и 7 процентов. Это сезонный бизнес, всего четыре месяца длится, и кто будет содержать 10 работников? С таким подходом гостевые дома Тунки не выйдут из тени, - спросил депутат Николай Дашеев, представляющий интересы жителей Тункинского и Окинского районов. - Почему только льготники по постановлению РФ? Где наш региональный список? Вы в неравные условия ставите тех, кто давно занимается предпринимательством и новых. При таком подходе люди вынуждены будут перерегистрироваться или уйдут в другие регионы. При таких условиях ни о каком развитии малого и среднего бизнеса не может идти речь!



Поддержал коллегу депутат Иннокентий Вахрамеев. Он задался вопросом роста налоговых ставок.



- Из года в год прописан рост. Что это? У нас есть предпосылки развития экономики? И зачем нужна градация? Пострадали от пандемии все отрасли - кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, - отметил он.



Конкретную выкладку расчетов по сбору налогов представил депутат из Бичуры Олег Федоров. По его словам, от ЕНВД бюджет района получил 8 млн, при переходе на УСНО при минимальной ставке получит 20 млн. Это увеличение в разы! Депутат также высказал замечание и по обязательному условию иметь 10 работников.



- В сельской местности это почти нереально. Кажется, удобнее работать при режиме «доходы минус расходы», но нет людей и кадров, которые будут вести бухгалтерию. При первой проверке будут штрафы. Думаю, надо рассмотреть ставку один процент до следующего года, - предложил Олег Федоров.



Депутат Солбон Дашинимаев усомнился в аналитике при разработке законопроекта. По его словам, многие предприниматели совмещают налоговые режимы и теперь из-за предложенных ограничений не смогут перейти на льготный. Также он отметил, что ограничения по суммам дохода становится еще одним препятствием для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Сегодня этот предел составляет 15 млн.



По многим вопросам народных избранников представитель министерства экономики Виктор Винокурцев не смог дать конкретные ответы. Депутаты, напомнив об обсуждении налогового законодательства на рабочем совещании, подвергли критике министерство экономики.



- У Минэка было достаточно времени проработать вопрос, подготовиться, ведь об отмене ЕНВД было известно давно, - высказался председательствующий на заседании комитета Виктор Ячменев.



Налоговое законодательство требует тщательной проработки, отметили депутаты. В итоге парламентарии не стали принимать решение по внесенному законопроекту. Профильный комитет вновь вернется к законопроекту на своем следующем заседании, сообщили в пресс-службе парламента.



Фото: Хурал Бурятии Защищать правительственный законопроект делегировали недавно назначенного заместителя министра экономики Бурятии Виктора Винокурцева. По его словам, предусмотрены некоторые налоговые льготы в части УСНО (упрощенная система налогообложения), а также оказание дополнительной поддержки малому и среднему бизнесу. Так исключаются условия по обязательной выплате налогоплательщиком средней заработной платы в двукратном размере прожиточного минимума. Отменяется условие по ежегодному увеличению среднесписочной численности работников, и устанавливается минимальный порог - не менее 10 работников.- При этом мы предлагаем сохранить условие по фактической выручке налогоплательщика, не менее 70 процентов которой должно приходиться на виды экономической деятельности, которые предлагаются законопроектом. Налоговые ставки предлагается установить на уровне 3 процентов на доходы и 7,5 процентов на доходы, уменьшенные на величину расходов, - отметил замминистра.Для развития системы социального предпринимательства законопроектом предусматривается минимальный размер ставок - 1 и 5 процентов соответственно. Пониженная ставка по УСНО предусматривается на два налоговых периода для тех, кто впервые зарегистрируется на территории республики. Под льготы попадут организации и индивидуальные предприниматели, кто отнесен в 2020 году к получателям мер государственной поддержки согласно постановлению РФ. По данным налоговых органов, таких предпринимателей в Бурятии порядка 7,5 тысяч и все они потенциально могут попасть под эту налоговую норму.Для тех, кто переходит с отменяемого федеральным законодательством режима ЕНВД (единый налог на вмененный доход) на «упрощенку», предусматривается постепенный рост ставок, но при условии, что налогоплательщик не совмещал указанный режим налогообложения с иными режимами.Выслушав замминистра, депутаты высказали не только ряд замечаний, но и не согласились с представленным законопроектом.- Почему только 9 отраслей подлежат мерам поддержки? Для туризма вы установили 3 и 7 процентов. Это сезонный бизнес, всего четыре месяца длится, и кто будет содержать 10 работников? С таким подходом гостевые дома Тунки не выйдут из тени, - спросил депутат Николай Дашеев, представляющий интересы жителей Тункинского и Окинского районов. - Почему только льготники по постановлению РФ? Где наш региональный список? Вы в неравные условия ставите тех, кто давно занимается предпринимательством и новых. При таком подходе люди вынуждены будут перерегистрироваться или уйдут в другие регионы. При таких условиях ни о каком развитии малого и среднего бизнеса не может идти речь!Поддержал коллегу депутат Иннокентий Вахрамеев. Он задался вопросом роста налоговых ставок.- Из года в год прописан рост. Что это? У нас есть предпосылки развития экономики? И зачем нужна градация? Пострадали от пандемии все отрасли - кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, - отметил он.Конкретную выкладку расчетов по сбору налогов представил депутат из Бичуры Олег Федоров. По его словам, от ЕНВД бюджет района получил 8 млн, при переходе на УСНО при минимальной ставке получит 20 млн. Это увеличение в разы! Депутат также высказал замечание и по обязательному условию иметь 10 работников.- В сельской местности это почти нереально. Кажется, удобнее работать при режиме «доходы минус расходы», но нет людей и кадров, которые будут вести бухгалтерию. При первой проверке будут штрафы. Думаю, надо рассмотреть ставку один процент до следующего года, - предложил Олег Федоров.Депутат Солбон Дашинимаев усомнился в аналитике при разработке законопроекта. По его словам, многие предприниматели совмещают налоговые режимы и теперь из-за предложенных ограничений не смогут перейти на льготный. Также он отметил, что ограничения по суммам дохода становится еще одним препятствием для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Сегодня этот предел составляет 15 млн.По многим вопросам народных избранников представитель министерства экономики Виктор Винокурцев не смог дать конкретные ответы. Депутаты, напомнив об обсуждении налогового законодательства на рабочем совещании, подвергли критике министерство экономики.- У Минэка было достаточно времени проработать вопрос, подготовиться, ведь об отмене ЕНВД было известно давно, - высказался председательствующий на заседании комитета Виктор Ячменев.Налоговое законодательство требует тщательной проработки, отметили депутаты. В итоге парламентарии не стали принимать решение по внесенному законопроекту. Профильный комитет вновь вернется к законопроекту на своем следующем заседании, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: Хурал Бурятии