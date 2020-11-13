Власти Улан-Удэ опровергли слухи о болезни мэра

Игорь Шутенков здоров и продолжает работу





Последние несколько дней мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков перестал появляться на публике, что вызвало слухи о его возможном заражении коронавирусной инфекцией. Однако в пресс-службе администрации города эту информацию категорически опровергли, сообщив, что градоначальник здоров и продолжает исполнять свои обязанности.

- Вчера мэр в рамках рабочего выезда проконтролировал ход реконструкции канализационного коллектора в 20а квартале. Это большой проект для города. Здесь идет ремонт существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4635 метра. Финансовая поддержка в размере 93 млн. рублей на реализацию проекта получена от правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Кроме того, идет работа по республиканскому проекту «Воздух». Его цель – кардинальное снижение загрязнения воздуха. Запущено несколько реальных процессов, нужных для дальнейшей работы, для принятия решений. Диагностика проблемы, ее детализация на карте, определение потребностей в финансировании и т. д. Также идет работа по распределению бюджета на 2021 год, - сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: «Номер один»