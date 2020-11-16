Главе минздрава Бурятии не удалось назначить себе «старого» заместителя

Анатолию Дмитриеву дали другой пост – главврача ДРКБ
Коллективу Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ сегодня представили нового главврача. Приказом главы Минздрава Бурятии Евгении Лудуповой на этот пост назначен Анатолий Дмитриев.
Анатолий Дмитриев длительное время работал заместителем у Евгении Лудуповой, когда та занимала должность главврача Республиканской клинической больницы . Вскоре после того, как она стала министром здравоохранения Бурятии, Дмитриев также предпринял попытку перебраться в республиканский минздрав на вакантное место первого заместителя. Он принял участие в соответствующем конкурсе и стал победителем.
Однако на должность первого зама Евгении Лудуповой Дмитриева так и не назначили. По неофициальной информации, его кандидатура не прошла проверку в правоохранительных органах, которая является обязательной для назначения на этот пост. Якобы, препятствием для этого стали счета замглавврача в заграничных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса.
Справка
Анатолий Дмитриев родился в 1969 году. В 1993 году окончил лечебный факультет Иркутского государственного мединститута, в 1995 г. - клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии.
Трудовую деятельность начал врачом акушер-гинекологом в Тункинской ЦРБ, затем - в Улан-Удэнской гинекологической больнице (на просп. Победы). В 2001 г. назначен главным врачом Городского родильного дома. С 2010 г. – зам главного врача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Н.А.Семашко, где с апреля 2020 года руководил ковидным стационаром на Солнечной, 4а.
Фото: rkbsemashko.ru
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