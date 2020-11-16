Главе минздрава Бурятии не удалось назначить себе «старого» заместителя

Анатолию Дмитриеву дали другой пост – главврача ДРКБ





Коллективу Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ сегодня представили нового главврача. Приказом главы Минздрава Бурятии Евгении Лудуповой на этот пост назначен Анатолий Дмитриев.