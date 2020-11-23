Глава Бурятии встретился с главой минстроя России

Обсуждались вопросы очистных сооружений и переселения из зоны БАМа





20 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.

- Мы рассмотрели вопросы строительства очистных сооружений на Байкале в рамках поручения президента РФ. Обсуждение коснулось и проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в частности, из зоны Байкало-Амурской магистрали. А также формирования цены на квадратный метр жилья в новостройках, - прокомментировал встречу глава Бурятии.Также особое внимание во время беседы было уделено работе по формированию запасов угля и подготовке системы жилищно-коммунального хозяйства республики к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.Фото: пресс-служба правительства Бурятии