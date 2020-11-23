Главу Бурятии наградили за систему навигации

Он внес личный вклад в развитие системы «ЭРА-ГЛОНАСС»





Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский вручил главе Бурятии награду «За создание и развитие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» за личный вклад Алексея Цыденова в развитие системы. Награждение состоялось 20 ноября в ходе международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС – эра новых возможностей», прошедшего в рамках Транспортной недели в Москве, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Игорь Милашевский поздравил всех с пятилетием системы и выразил благодарность людям, внесшим существенный вклад в создание и развитие «ЭРА-ГЛОНАСС». Он отметил, что деятельность компании давно вышла за пределы системы экстренного реагирования. Для дальнейшего развития инфраструктуры системы важны четыре элемента: сеть связи, высоконагруженная платформенная система, доверенная среда для защиты сетевого взаимодействия и высокоточное позиционирование.Напомним, в должности заместителя министра транспорта России Алексей Цыденов отвечал за ряд направлений, в частности, курировал наземное использование технологии «ГЛОНАСС».В 2017 году для повышения скорости и эффективности реагирования на возгорания в лесах Алексей Цыденов предложил АО «ГЛОНАСС» предусмотреть возможность внедрения спутникового мониторинга техники, используемой при тушении пожаров.- Благодаря применению системы мониторинга пожарных машин спасатели смогут, с одной стороны, отслеживать все перемещения техники, а с другой– повысить эффективность реагирования при возникновении одновременно двух, трех и более происшествий, – отмечал тогда глава Бурятии.Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации. Предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС – единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии