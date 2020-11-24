Власти Бурятии надеются уговорить иркутского губернатора на единый тариф

Однако, по словам сенатора, сделать это будет трудно



Как сообщал недавно «Номер один», федеральные чиновники прорабатывают решение об энергетическом объединении ряда регионов . Чтобы простимулировать субъекты с низким уровнем экономического развития, предлагается объединить их с более успешными регионами в энергетическом плане. То есть, установить единые тарифы на передачу электрической энергии.

Объединению подлежат, в частности, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калмыкия и Ростовская область, Республика Алтай и Алтайский край и другие. В том же списке Иркутская область, где одни из самых низких тарифов в стране, и Республика Тыва. Предполагается, что такое объединение приведет «к снижению тарифов на передачу электрической энергии в Республике Тыва на 85% при росте для Иркутской области на 4%».



Бурятия давно пыталась пролоббировать подобное объединение с Иркутской областью. Однако нашу республику на федеральном уровне рассматривать отказались. Что возмутило бурятскую общественность и, в том числе и депутатов Хурала



- Большая часть территории Байкала находится на территории Бурятии, а Иркутская область использует Байкал только для получения дешевой электроэнергии. А мы здесь сидим и облизываемся, - говорил депутат Игорь Бобков на сегодняшних публичных слушаниях по бюджету 2021 года, обращаясь к сенатору от Бурятии Александру Варфоломееву.



Игорь Бобков также напомнил об ответе республиканской службы по тарифам и ее руководителя Борис Хмелева, в котором говорится, что



- Пишут, что, оказывается, наша республика входит в десятку регионов страны с самой низкой стоимостью электроэнергии. И еще ежегодно Бурятия получает федеральную компенсацию на сниженную стоимость электроэнергии в размере трех миллиардов рублей. Эти слова, если не ошибаюсь, Хмелев как мантру постоянно повторяет. Как только кто-то из депутатов начинает задавать вопрос про дороговизну электричества, он тут же говорит: «Все, молчим! Мы три миллиарда получаем каждый год, мы должны этому очень радоваться!», - говорил Игорь Бобков.



По словам депутата, политикам от Бурятии, работающим на федеральном уровне, нужно объединиться, чтобы решить этот вопрос.



- Там есть еще Наговицын (сенатор, экс-глава Бурятии – прим. авт), есть Будуев, есть Дамдинов (депутаты Госдумы от Бурятии), есть Мархаев (сенатор от Иркутской области, руководитель бурятского отделения КПРФ). Вы бы объединились все в единый мощный кулак и все-таки отстояли, что электроэнергия должна быть дешевле для Бурятии. Потому что выкачивают природные богатства, эксплуатируются они. А мы после этого испытываем то засуху, то наводнения. Если коллеги поддержат, мы можем вам петицию какую-то большую написать, подписаться и так далее, - говорил Игорь Бобков.



Александр Варфоломеев пообещал взять вопрос в проработку, отметив, что «будет трудно».



- Я этот вопрос знаю неплохо. Даже помню переговоры нашего первого президента с Ножиковым Юрием Абрамовичем, который был губернатором Иркутской области. С того времени этот вопрос никак не решается. Конечно, столько времени прошло. Это большая несправедливость. Она не только эмоциональный оттенок носит, но есть и экономическая подоплека. Понял вас, будем работать, вот эту группу людей, про которую вы сказали, депутаты и сенаторы, объединимся, подумаем, что можно сделать. Если понадобится, в Иркутск поедем уговаривать Кобзева, - отметил сенатор.



Фото: pixabay.com Объединению подлежат, в частности, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калмыкия и Ростовская область, Республика Алтай и Алтайский край и другие. В том же списке Иркутская область, где одни из самых низких тарифов в стране, и Республика Тыва. Предполагается, что такое объединение приведет «к снижению тарифов на передачу электрической энергии в Республике Тыва на 85% при росте для Иркутской области на 4%».Бурятия давно пыталась пролоббировать подобное объединение с Иркутской областью. Однако нашу республику на федеральном уровне рассматривать отказались. Что возмутило бурятскую общественность и, в том числе и депутатов Хурала- Большая часть территории Байкала находится на территории Бурятии, а Иркутская область использует Байкал только для получения дешевой электроэнергии. А мы здесь сидим и облизываемся, - говорил депутат Игорь Бобков на сегодняшних публичных слушаниях по бюджету 2021 года, обращаясь к сенатору от Бурятии Александру Варфоломееву.Игорь Бобков также напомнил об ответе республиканской службы по тарифам и ее руководителя Борис Хмелева, в котором говорится, что у нас и так низкая стоимость электричества - Пишут, что, оказывается, наша республика входит в десятку регионов страны с самой низкой стоимостью электроэнергии. И еще ежегодно Бурятия получает федеральную компенсацию на сниженную стоимость электроэнергии в размере трех миллиардов рублей. Эти слова, если не ошибаюсь, Хмелев как мантру постоянно повторяет. Как только кто-то из депутатов начинает задавать вопрос про дороговизну электричества, он тут же говорит: «Все, молчим! Мы три миллиарда получаем каждый год, мы должны этому очень радоваться!», - говорил Игорь Бобков.По словам депутата, политикам от Бурятии, работающим на федеральном уровне, нужно объединиться, чтобы решить этот вопрос.- Там есть еще Наговицын (сенатор, экс-глава Бурятии – прим. авт), есть Будуев, есть Дамдинов (депутаты Госдумы от Бурятии), есть Мархаев (сенатор от Иркутской области, руководитель бурятского отделения КПРФ). Вы бы объединились все в единый мощный кулак и все-таки отстояли, что электроэнергия должна быть дешевле для Бурятии. Потому что выкачивают природные богатства, эксплуатируются они. А мы после этого испытываем то засуху, то наводнения. Если коллеги поддержат, мы можем вам петицию какую-то большую написать, подписаться и так далее, - говорил Игорь Бобков.Александр Варфоломеев пообещал взять вопрос в проработку, отметив, что «будет трудно».- Я этот вопрос знаю неплохо. Даже помню переговоры нашего первого президента с Ножиковым Юрием Абрамовичем, который был губернатором Иркутской области. С того времени этот вопрос никак не решается. Конечно, столько времени прошло. Это большая несправедливость. Она не только эмоциональный оттенок носит, но есть и экономическая подоплека. Понял вас, будем работать, вот эту группу людей, про которую вы сказали, депутаты и сенаторы, объединимся, подумаем, что можно сделать. Если понадобится, в Иркутск поедем уговаривать Кобзева, - отметил сенатор.Фото: pixabay.com