Министр экономики Бурятии: «Мы не сторонники раздавать пособия по безработице»

Екатерина Кочетова честно рассказала о ситуации с занятостью в республике





Сегодня на публичных слушания по бюджету 2021 года в Хурале Бурятии депутаты подняли вопрос о безработице. В докладе министра экономики республики Екатерины Кочетовой прозвучали цифры о сокращении количества безработных в будущем году, что вызвало у депутатов сомнения.