Министр экономики Бурятии: «Мы не сторонники раздавать пособия по безработице»

Екатерина Кочетова честно рассказала о ситуации с занятостью в республике
Сегодня на публичных слушания по бюджету 2021 года в Хурале Бурятии депутаты подняли вопрос о безработице. В докладе министра экономики республики Екатерины Кочетовой прозвучали цифры о сокращении количества безработных в будущем году, что вызвало у депутатов сомнения.
- Вы говорили, что планируется сокращение количества безработных. Я понять не могу: говорим – пандемия, говорим, что будет увеличение налогов. Скорее всего, предприниматели, которые не смогут оплачивать, закроются. И при этом мы говорим, что будет сокращаться количество безработных. Как такой вывод сделали? – спросил депутат Тумэн Дондоков.
По словам Екатерины Кочетовой, число безработных в Бурятии сократится за счет тех, кто встал на учет в этом году по упрощенной схеме, чтобы получить повышенные пособия.
- По безработице мы учитывали все федеральные меры поддержки безработных, которые были предоставлены в этом году. Очень легко было встать на учет в качестве безработного, и у нас увеличилась эта доля. Сейчас мы видим динамику, что безработные, которые получили свои пособия по безработице, они уже не возвращаются и не будут становиться на учет, потому что очень маленькое пособие, - честно призналась министр.
Второй вопрос касался возможной поддержки оставшихся в пандемию без работы жителей из республиканского бюджета.
- Мы помним, в конце лета федеральные власти с 1,5 до 4,5 тысяч рублей минимальную оплату безработным увеличили. Но сейчас это приостановлено. Мы можем на региональном уровне такую поддержку сделать? – поинтересовался Тумэн Дондоков.
Екатерина Кочетова отметила, что такой способ поддержки действует в Москве, но Бурятия его себе позволить не может.
- Это очень большие деньги. Поэтому мы не сторонники раздавать пособия по безработице. Все-таки нужно принимать какие-то другие меры по занятости нашего населения, - отметила она.
Под «другими мерами», как пояснила позже министр, подразумевается вывод из тени нелегально работающих, которые на сегодня числятся безработными. Тогда цифры будут в порядке.
Напомним, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова уже получила известность фразой «у нас с голоду еще никто не умер», сказанной на одном из совещаний в Хурале в ходе обсуждения мер поддержки пострадавшего от пандемии населения. Ее высказывание долго обсуждали федеральные СМИ и даже оппозиционный политик Алексей Навальный.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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