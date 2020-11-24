Депутат Хурала обвинил министра финансов Бурятии в некомпетентности

Причиной стали ошибки, допущенные при составлении бюджета на будущий год





Сегодня в Народном Хурале прошли публичные слушания по бюджету будущего года. После докладов представителей Минфина и Минэкономики депутаты выслушали заключение Счетной палаты Бурятии.

«Счетка» нашла множество ошибок и несостыковок при формировании бюджета, о которых подробно рассказала народным избранникам. На что последовала реакция. Так, депутат Иринчей Матханов обратился к докладчику - зампреду Счетной палаты республики Михаилу Егорову.- Внимательно прослушали вашу аналитику по нашему бюджету, - говорил депутат. - По итогам вашего выступления получается, что это полная некомпетентность нашего Минфина по линии бюджета. Неточность, несостыковки. Может в конце надо было вынести какие-то резюме, что минфин у нас некомпетентен во главе с министром? Пересмотреть кадровую политику, донести нашему главе в столь сложное время, когда идет пандемия, перестройка экономики, что минфин вообще не справляется со своими обязанностями, с составлением бюджета.Он посоветовал Счетной палате вынести резолюцию к своему заключению о том, что «нужно ставить вопрос о нашем министре как о некомпетентном человеке».Впрочем, Михаил Егоров такую идею не оценил.- У меня нет полномочий давать такую оценку органам исполнительной власти. Тем более деятельности Минфина или Минэкономики, - ответил он. Добавив, что ошибки допущены действительно серьезные.Напомним, сейчас пост министра финансов Бурятии занимает Всеволод Мухин, который пришел на смену Игорю Шутенкову, ныне занимающему кресло мэра Улан-Удэ.Фото: «Номер один»