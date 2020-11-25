В Бурятии щедрого землевладельца лишили депутатских полномочий

Максим Подпругин изгнан из райсовета Заиграевского района





Сразу два муниципальных депутатов сложат свои полномочия по инициативе главы республики. Причина в том, что они либо не смогли, либо не захотели делиться достоверной информацией о своих доходах. В итоге суды решили освободить их от статуса народных избранников.