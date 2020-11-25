В Бурятии щедрого землевладельца лишили депутатских полномочий

Максим Подпругин изгнан из райсовета Заиграевского района
Сразу два муниципальных депутатов сложат свои полномочия по инициативе главы республики. Причина в том, что они либо не смогли, либо не захотели делиться достоверной информацией о своих доходах. В итоге суды решили освободить их от статуса народных избранников.
Потерянные счета
Татьяну Черникову избрали на должность депутата городского поселения «Северомуйское» в ноябре 2016 года. Как и положено народному избраннику, она ежегодно представляла декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на нее и члена семьи - супруга.
Но что-то пошло не так.
«28 декабря 2019 года поступила информация прокуратуры Республики Бурятия о том, что прокуратурой Муйского района проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в ходе которой выявлено, что сведения в представленных Т. В. Черниковой декларациях о принадлежащем имуществе за 2017 и 2018 годы, являются недостоверными и неполными», рассказывается предыстория в решении суда. В результате чего, как вы уже догадались, госпожа Черникова осталась без мандата.
Но не будем спешить. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вняв обращению прокуратуры, провел свою проверку. И выяснил, что доводы надзорного ведомства верны.
Так, Татьяна Черникова в декларации не указала полученные в виде дохода пособия по временной нетрудоспособности, доходы в виде процентов на банковских счетах. А также многие счета. Примерно такая же ситуация и с ее супругом: не представлена информация о деньгах по банковским процентам, счетах и т. д.
Итог печален: правительство подает иск от имени главы Бурятии Алексея Цыденова (так требует закон) о лишении Татьяны Черниковой полномочий депутата.
Но просто так складывать оружие народная избранница не стала. Первым аргументом у нее стала «несущественность» нарушений. Однако суд с этим не согласился, вычислив, что разница между фактически полученным доходом и задекларированным составила более 120 тыс. рублей.
«Кроме того, сведения об остатках денежных средств на счетах занижены, не задекларированы 14 счетов за 2017 год, за 2018 год - 6 счетов, всего - 20 счетов», излагает суд факты.
Еще один довод Татьяны Черниковой в суде: «прекращение ее полномочий связано с обращениями в прокуратуру и привлечением должностных лиц администрации главы и правительства Республики Бурятия, Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики к дисциплинарной ответственности».
Впрочем, и он не нашел одобрения суда. Во-первых, потому что никакой взаимосвязи между этими двумя фактами не выявлено, во-вторых, обращения Черниковой не отменяют ее же нарушений.
В итоге суд первой инстанции решил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Черниковой. Но народная избранница не опустила руки и пошла обжаловать и это решение в Верховном суде. Впрочем, неудачно - решение устояло.
Все за одного
Примечательно, что это не первый скандал, связанный с поселением «Северомуйское». Буквально этим летом «Номер один» писал о противостоянии местных депутатов с прокуратурой.
Ранее прокуратура нашла в работе главы поселения Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с выделением жилья и земли близким родственникам.
Ведомство четыре раза обращалось в местный Совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То есть по закону депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.
Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Муйский районный суд полностью встал на сторону надзорного органа и обязал Совет депутатов на ближайшей сессии отправить главу в отставку в связи с утратой доверия. Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменения, а жалобы ответчиков – без удовлетворения.
Однако депутаты не успокоились и подали жалобу в суд кассационной инстанции. Но и там не нашли поддержки.
Определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на Совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Безусловно, местные депутаты не из робкого десятка. Пытаться идти против прокуратуры и правительства Бурятии – на такое духу хватит не каждому. Ими можно было бы даже восхититься, если бы не ворох нарушений закона, волочащийся за некоторыми из них.
Щедрый феодал
Но дело о прекращении полномочий по инициативе правительства не ограничивается только Северомуйском. Так, похожий иск был подан от имени главы Бурятии к депутату райсовета Заиграевского района Максиму Подпругину.
История та же: прокуратура проверила декларации о доходах, нашла нарушения, отправила информацию в правительство. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений провел свою проверку и убедился в верности выводов прокуратуры.
Не задекларированы оказались деньги, полученные по банковским процентам, не было информации о банковских счетах… В общем, примерно так же, как и в случае с Татьяной Черниковой. Кроме разве что одного факта.
Выяснилось, что Максим Подпругин не задекларировал отчуждение земельных участков в количестве… 69 штук. Причем 51 из них он продал по цене 10 тыс. рублей за штуку, остальные просто подарил.
И тут возникают вопросы. Во-первых, откуда у сельского депутата почти 70 земельных участков, во-вторых, что за странный приступ щедрости заставил его раздать бесплатно либо отдать за бесценок всю эту землю. Впрочем, ответы на эти вопросы искать не нам. На то есть соответствующие структуры.
В остальном история точь-в-точь как с Северомуйском: суд первой инстанции принимает решение о лишении Максима Подпругина полномочий депутата, Верховный суд не находит оснований, чтобы его отменить.
Как известно, люди при власти не очень-то любят выставлять напоказ свои активы. Попытки спрятать от любопытных глаз нажитое непосильным трудом часто приводят таких слуг народа к нехорошим последствиям. То, что происходит сейчас, возможно, только начало. Ведь неизвестно, какие еще народные избранники попали в поле зрения прокураты и на кого из них уже сейчас готовятся документы о привлечении к ответственности.
Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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