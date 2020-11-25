25.11.2020
В Бурятии щедрого землевладельца лишили депутатских полномочий

В Бурятии щедрого землевладельца лишили депутатских полномочий

Максим Подпругин изгнан из райсовета Заиграевского района

Сразу два муниципальных депутатов сложат свои полномочия по инициативе главы республики. Причина в том, что они либо не смогли, либо не захотели делиться достоверной информацией о своих доходах. В итоге суды решили освободить их от статуса народных избранников.

Потерянные счета

Татьяну Черникову избрали на должность депутата городского поселения «Северомуйское» в ноябре 2016 года. Как и положено народному избраннику, она ежегодно представляла декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на нее и члена семьи - супруга.

Но что-то пошло не так.

«28 декабря 2019 года поступила информация прокуратуры Республики Бурятия о том, что прокуратурой Муйского района проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в ходе которой  выявлено, что сведения в представленных Т. В. Черниковой декларациях о принадлежащем имуществе за 2017 и 2018 годы, являются недостоверными и неполными»,  рассказывается предыстория в решении суда. В результате чего, как вы уже догадались, госпожа Черникова осталась без мандата.

Но не будем спешить. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вняв обращению прокуратуры, провел свою проверку. И выяснил, что доводы надзорного ведомства верны.

Так, Татьяна Черникова в декларации не указала полученные в виде дохода пособия по временной нетрудоспособности, доходы в виде процентов на банковских счетах. А также многие счета. Примерно такая же ситуация и с ее супругом: не представлена информация о деньгах по банковским процентам, счетах и т. д.

Итог печален: правительство подает иск от имени главы Бурятии Алексея Цыденова (так требует закон) о лишении Татьяны Черниковой полномочий депутата.

Но просто так складывать оружие народная избранница не стала. Первым   аргументом у нее стала «несущественность»  нарушений. Однако суд с этим не согласился, вычислив, что разница между фактически полученным доходом и задекларированным составила более 120 тыс. рублей.

«Кроме того, сведения об остатках денежных средств на счетах занижены, не задекларированы 14 счетов за 2017 год, за 2018 год - 6 счетов, всего - 20 счетов»,  излагает суд факты.

Еще один довод Татьяны Черниковой в суде: «прекращение ее полномочий связано с обращениями в прокуратуру и привлечением должностных лиц администрации главы и правительства Республики Бурятия, Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики к дисциплинарной ответственности».

Впрочем, и он не нашел одобрения суда. Во-первых, потому что никакой взаимосвязи между этими двумя фактами не выявлено, во-вторых,  обращения Черниковой не отменяют ее же нарушений.

В итоге суд первой инстанции решил досрочно прекратить полномочия депутата Татьяны Черниковой. Но народная избранница не опустила руки  и пошла обжаловать и это решение в Верховном суде. Впрочем, неудачно - решение устояло.

Все за одного

Примечательно, что это не первый скандал, связанный с поселением «Северомуйское». Буквально этим летом «Номер один» писал о противостоянии местных депутатов с прокуратурой.

Ранее прокуратура нашла в работе главы поселения Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с выделением жилья и земли близким родственникам.

Ведомство четыре раза обращалось в местный Совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То  есть  по закону  депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.

Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Муйский районный суд полностью встал на сторону надзорного органа и обязал Совет депутатов на ближайшей сессии отправить главу в отставку в связи с утратой доверия. Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменения, а жалобы ответчиков – без удовлетворения.

Однако депутаты не успокоились и подали жалобу в суд кассационной инстанции. Но и там не нашли поддержки.

Определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на Совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Безусловно, местные депутаты   не из робкого десятка. Пытаться идти против прокуратуры и правительства Бурятии – на такое духу хватит не каждому. Ими можно было бы даже восхититься, если бы не ворох нарушений закона, волочащийся за некоторыми из них.

Щедрый феодал

Но дело о прекращении полномочий по инициативе правительства не ограничивается только Северомуйском. Так, похожий иск был подан от имени главы Бурятии к депутату райсовета Заиграевского района Максиму Подпругину.

История та же: прокуратура проверила декларации о доходах, нашла нарушения, отправила информацию в правительство. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений провел свою проверку и убедился в верности выводов прокуратуры.

Не задекларированы оказались деньги, полученные по банковским процентам, не было информации о банковских счетах… В общем, примерно так же, как и в случае с Татьяной Черниковой. Кроме разве что одного факта.

Выяснилось, что Максим Подпругин не задекларировал отчуждение земельных участков в количестве… 69 штук. Причем  51 из них он продал по цене 10 тыс. рублей за штуку, остальные просто подарил.

И тут возникают вопросы. Во-первых, откуда у сельского депутата почти 70 земельных участков, во-вторых, что за странный приступ щедрости заставил его раздать бесплатно либо отдать за бесценок всю эту землю. Впрочем, ответы на эти вопросы искать не нам. На то есть соответствующие структуры.

В остальном история точь-в-точь как с Северомуйском: суд первой инстанции принимает решение о лишении Максима Подпругина полномочий депутата, Верховный суд не находит оснований, чтобы его отменить.

Как известно, люди при власти не очень-то любят выставлять напоказ свои активы. Попытки спрятать от любопытных глаз нажитое непосильным трудом часто приводят таких слуг народа к нехорошим последствиям. То, что происходит сейчас, возможно, только начало. Ведь неизвестно, какие еще народные избранники попали в поле зрения прокураты и на кого из них уже сейчас готовятся документы о привлечении к ответственности.

Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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