Депутаты Хурала Бурятии устали «клянчить» деньги у правительства

Народные избранники требуют втрое увеличить финансирование на их округа





На прошедших вчера публичных слушаниях по бюджету 2021 года довольно остро встал вопрос по расходам «на развитие общественной инфраструктуры». Это так называемые «депутатские» деньги, которые народные избранники должны тратить на решение проблем в своем округе.

Минфин Бурятии в проекте бюджета-21 предусмотрел на эти цели 200 млн рублей, тогда как в прошлом году было заложено 400 млн. Это вызвало серьезное недовольство народных избранников.Первым на эту тему выступил депутат Игорь Бобков. По его словам, влияние депутатов на бюджет невелико, и во многом упирается именно в возможность «выбить» себе деньги на развитие общественной инфраструктуры.- Это пресловутые деньги, которые мы просим у вас из года в год, - обратился он к минфину республики. - Я бы даже сказал, не просто просим – мы их клянчим! Хотя сами принимаем бюджет в первом и во втором чтении. Так вот. Мы просили… или мы клянчили 600 млн. Сумма эта небольшая, если поделить на всех депутатов, получаются сущие копейки: от 7 до 11 млн рублей. Зачастую приходится делить по 30, по 50 тысяч рублей детским садам, школам, учреждениям культуры.С более подробным докладом на эту тему выступил депутат Михаил Гергенов.- Эти деньги предназначены на выполнение наказов избирателей депутатами Хурала, - говорил он. - Наказы уже нами собраны. Даже в условиях пандемии коронавируса мы встречались с жителями, выслушивали их просьбы, пожелания. Работа депутата и состоит в том, чтобы чаяния наших избирателей выполнялись.Он заявил, что считает недопустимым сокращение средств, выделяемых из республиканского бюджета на 2021 год по этой статье расходов.- Получается, мы обнадежили жителей Бурятии. Обещали выполнить наказы, а потом не сдержали свое слово. Жители не одобрят такое решение Народного Хурала, - продолжал депутат. - На эти средства ремонтируются практически все социальные объекты наших округов: школы, детские сады, объекты социальной культуры. На средства общественной инфраструктуры мы строим даже стадионы при школах.В итоге Михаил Гергенов предложил увеличить сумму сразу в три раза – до 600 млн рублей. «С учетом инфляции и очень большого удорожания все строительных ремонтных работ».На стороне депутатов выступил и специально приглашенный глава Селенгинского района Станислав Гармаев. По его словам, эти деньги – большое подспорье всем районам республики в части модернизации социальных объектов.Депутат Геннадий Доржиев же предложил кардинальное решение проблемы: сделать фиксированную сумму по «депутатским» деньгам. Например, определенный процент от доходной или расходной части.- Чтобы такого не было: вот вам, ребята, 200 миллионов, побегаете, может потом 400 у вас получится, - говорил он.В итоге предложения были внесены в рекомендации публичных слушаний, и депутаты сами же и будут рассматривать их ко второму чтению бюджета.Фото: «Номер один»