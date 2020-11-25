Содержание Хурала Бурятии подорожает на 7 миллионов

Эти деньги пойдут на повышение зарплат депутатам и аппарату





В парламенте Бурятии разработали проект постановления «О расходах на обеспечение деятельности Народного Хурала РБ на 2021 год».

«Расходы на обеспечение деятельности Народного Хурала Республики Бурятия на 2021 год запланированы в сумме 279 млн 691 тысячу рублей», - гласит пояснительная записка к проекту. Это почти на 7 миллионов больше, чем бюджет парламента текущего года.Львиная доля этих денег уйдет на оплату труда. К слову, сегодня в республиканском парламенте штатная численность составляет 106 единиц. Из них 15 – депутаты, работающие на постоянной оплачиваемой основе (на них полагается более 31 миллиона в год), 78 чиновников, 3 человека «не отнесенных к должностям государственной гражданской службы», 6 человек технического персонала и 4 человека – специалисты аппарата фракций. Всего на зарплату депутатов, их помощников и прочего персонала Хурала заложено 239 миллионов рублей или 85,5 % от всей суммы расходов. Причем рост расходов на содержание парламента в размере 7 миллионов рублей касается именно этого раздела.А вот расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Хурала практически не изменились. Как и в текущем году, они составят около 40,5 миллиона рублей. Это связь, командировки, дополнительное образование и диспансеризация работников и так далее.Напомним, расходы на содержание Хурала Бурятии растут на несколько миллионов рублей ежегодно. Так, на содержание парламента в 2018 году выделялось 258 млн рублей, в 2019 году –266, в 2020-м – почти 273 миллиона рублей.Фото: «Номер один»