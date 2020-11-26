В Хурале Бурятии вручили значки новым депутатам

Ими стали экс-министр транспорта Сергей Козлов и бизнесмен Баир Доржиев





Сегодня на сессии Хурала Бурятии его председатель Владимир Павлов огласил фамилии тех, кто занял места покинувших парламент депутатов. Таковых оказалось двое. Первый – Сергей Козлов. Фигура в Бурятии довольно заметная. Еще несколько лет назад он занимал пост министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Второго новенького в Хурале – Баира Доржиева – поздравить не удалось. Он не явился на первую же сессию «по уважительной причине. Впрочем, на самом деле директор рекламного агентства «Барис» и владелец ряда сельхозпредприятий Баир Доржиев в Хурале далеко не новичок. Он заседал в парламенте четвертого и пятого созывов.







Баир Доржиев занял место списочника от "Единой России" 49-летнего Александра Лоншакова, который летом этого года погиб в ДТП . Сергей Козлов победил на выборах на округе №32 (Муйский и Северо-Байкальский районы), который освободила Евгения Лудупова после назначения ее министром здравоохранения РБ.

Однако потом он покинул министерство и устроился на работу, что называется, «по ту сторону баррикад» - стал руководителем филиала «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго». Где и работает до сих пор.- Сергей Юрьевич, мы вас поздравляем, позвольте вручить вам депутатский значок, - поздравил новоизбранного депутата спикер парламента Владимир Павлов.Фото: «Номер один»