Депутаты Хурала Бурятии передумали обращаться к Путину на счет энерготарифов

Энергетического объединения Бурятии и Иркутска теперь уже точно не будет



Страсти вокруг энергетического объединения регионов накаляются. Напомним, недавно стало известно, что правительство России дало согласие на установление в смежных регионах единых тарифов на электричество. В этот список попали Тыва и Иркутская область . При этом, после объединения в Тыве тариф упадет на 85%, а в Иркутске вырастет всего на 4%.

В Бурятии сразу начались разговоры о том, что мы не менее чем Тыва нуждаемся в таком объединении. Во-первых, низкий тариф в Иркутске стал возможен только благодаря «сливанию» Байкала, из-за чего регулярно страдает Бурятия. Во-вторых, несмотря на заверения правительственных чиновников, у нас все же высокие тарифы. В-третьих, республика поднимает эту тему уже как минимум два десятка лет.



Депутаты Хурала ранее заявили, что готовят обращение к президенту страны о том, чтобы Бурятию тоже объединили с Иркутском. Однако, как выяснилось на сегодняшней сессии, никакого обращения не будет.



Судя по всему, перед сессией состоялось некое совещание с депутатами и членами правительства, и последние уговорили первых не наводить шорох в Кремле и не привлекать внимание. Вместо этого создали рабочую группу, которая, судя по всему, займется тем, что будет размышлять о том, нужно ли обращаться к президенту или нет в то время, пока происходит объединение Иркутска и Тывы.



Многих депутатов Хурала такое решение не устроило. Например, Егор Олзоев предложил все же вернуться к рассмотрению вопроса об обращении к президенту. С ним согласились и некоторые его коллеги.



- Республика Тыва сработала на упреждение, и вопрос по единому тарифу уже практически решен, - говорил на сессии депутат Баир Цыренов. - Почему-то вчера правительство приняло решение, что обращение делать не стоит. Чтобы нивелировать эту ситуацию была создана рабочая группа. Как бы нам помешало это обращение к президенту, я не понимаю?



Впрочем, были и те, кто высказался против обращения к Путину. В качестве мотивировки они почти дословно приводил



- В 2018 году Бурятия вошла в перечень регионов со специальным тарифом. У нас тариф на 30-40% дешевле, чем в других регионах. Благодаря решению федерального центра предприниматели получают электричество на 2 рубля дешевле, чем до 2018 года, - говорил, например, Михаил Гергенов.



Такая позиция вызвала недоумение у некоторых парламентариев.



- Вы против того, чтобы в Бурятии снизились тарифы на электроэнергию? Мне вообще непонятна эта позиция, - говорил Леонтий Красовский.



Также он напомнил, что Тыва тоже находится в особой зоне и получает компенсацию на пониженный тариф. Но это не помешало республике пролоббировать вопрос об энергетическом объединении с Иркутском.



- Единственная возможность сейчас в последний вагон запрыгнуть – принять это обращение, - продолжал Леонтий Красовский. - Нет, мы этого не делаем, отклоняем обращение, создаем какие-то непонятные рабочие группы, толку-то от них? У людей спросите – они говорят, что огромные деньги платят за электричество. Особенно те, кто сидят на электроотоплении.



В итоге депутаты Хурала большинством проголосовали против того, чтобы обращение ушло в Москву. А значит, энергетического объединения Бурятии и Иркутска теперь уже точно не будет.



Фото: kremlin.ru В Бурятии сразу начались разговоры о том, что мы не менее чем Тыва нуждаемся в таком объединении. Во-первых, низкий тариф в Иркутске стал возможен только благодаря «сливанию» Байкала, из-за чего регулярно страдает Бурятия. Во-вторых, несмотря на заверения правительственных чиновников, у нас все же высокие тарифы. В-третьих, республика поднимает эту тему уже как минимум два десятка лет.Депутаты Хурала ранее заявили, что готовят обращение к президенту страны о том, чтобы Бурятию тоже объединили с Иркутском. Однако, как выяснилось на сегодняшней сессии, никакого обращения не будет.Судя по всему, перед сессией состоялось некое совещание с депутатами и членами правительства, и последние уговорили первых не наводить шорох в Кремле и не привлекать внимание. Вместо этого создали рабочую группу, которая, судя по всему, займется тем, что будет размышлять о том, нужно ли обращаться к президенту или нет в то время, пока происходит объединение Иркутска и Тывы.Многих депутатов Хурала такое решение не устроило. Например, Егор Олзоев предложил все же вернуться к рассмотрению вопроса об обращении к президенту. С ним согласились и некоторые его коллеги.- Республика Тыва сработала на упреждение, и вопрос по единому тарифу уже практически решен, - говорил на сессии депутат Баир Цыренов. - Почему-то вчера правительство приняло решение, что обращение делать не стоит. Чтобы нивелировать эту ситуацию была создана рабочая группа. Как бы нам помешало это обращение к президенту, я не понимаю?Впрочем, были и те, кто высказался против обращения к Путину. В качестве мотивировки они почти дословно приводил цитаты руководителя республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева.- В 2018 году Бурятия вошла в перечень регионов со специальным тарифом. У нас тариф на 30-40% дешевле, чем в других регионах. Благодаря решению федерального центра предприниматели получают электричество на 2 рубля дешевле, чем до 2018 года, - говорил, например, Михаил Гергенов.Такая позиция вызвала недоумение у некоторых парламентариев.- Вы против того, чтобы в Бурятии снизились тарифы на электроэнергию? Мне вообще непонятна эта позиция, - говорил Леонтий Красовский.Также он напомнил, что Тыва тоже находится в особой зоне и получает компенсацию на пониженный тариф. Но это не помешало республике пролоббировать вопрос об энергетическом объединении с Иркутском.- Единственная возможность сейчас в последний вагон запрыгнуть – принять это обращение, - продолжал Леонтий Красовский. - Нет, мы этого не делаем, отклоняем обращение, создаем какие-то непонятные рабочие группы, толку-то от них? У людей спросите – они говорят, что огромные деньги платят за электричество. Особенно те, кто сидят на электроотоплении.В итоге депутаты Хурала большинством проголосовали против того, чтобы обращение ушло в Москву. А значит, энергетического объединения Бурятии и Иркутска теперь уже точно не будет.Фото: kremlin.ru