В Бурятии разрешили ставить эксперименты над чиновниками

Однако снижать им зарплату и понижать в должности будет нельзя





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе Республики Бурятия». В нем, во-первых, меняется система поощрения республиканских чиновников (вручение наград и т. д.). Впрочем, в законе эти изменения описаны крайне общими словами, без какой-то конкретики.

- Предлагается внести изменения в статью 14 закона «О государственной гражданской службе Республики Бурятия», предусматривающие указание в перечне видов поощрения и награждения за безупречную и эффективную гражданскую службу награждение государственными наградами Республики Бурятия, - рассказывал депутатам зампред правительства республики Баир Цыренов.Этот факт вызвал вопросы у депутата Иринчея Матханова.- Как все в вашем изложении звучит неконкретно. Такая фразеология не несет степень доверия к органам власти, - говорил он.Депутат предложил конкретизировать эту часть закона: прописать после каких сроков службы и какие именно поощрения будут положены чиновникам.- Может быть, снимете и доработаете? Или вы это делаете для галочки? Если для галочки, то мы проголосуем, - говорил Иринчей Матханов.Баир Цыренов ответил, что закон принимается не для галочки, однако четко прописать порядок поощрения чиновников нельзя.- Вопрос стимулирования и поощрения очень тонкий и деликатный, - говорил он, добавляя, что в правительстве сейчас внедряются новые системы оценки эффективности чиновников, на основании которых и будет приниматься решение о поощрении.Второе изменение в законе – возможность проведения экспериментов.- Предусматривается, что эксперименты по применению новых подходов к организации государственной гражданской службы и обеспечению деятельности государственных гражданских служащих могут проводиться в государственном органе Республики Бурятия, его самостоятельном структурном подразделении либо в нескольких государственных органах, - рассказал зампред Баир Цыренов.Однако, законопроект устанавливает ряд условий, ограничивающих возможности устроителей таких экспериментов. Так, на период проведения эксперимента могут меняться служебные контракты, но эти изменения не должны привести к уменьшению размера денежного содержания подопытного чиновника. Не допускается и понижение его в должности.Данный законопроект по своей сути – лишь приведение бурятского законодательства в соответствие с российским. Однако он дает новые полномочия правительственным начальникам в отношении своих подчиненных.Фото: «Номер один»