Власти Бурятии не раскрыли фамилии жильцов служебных квартир

Депутаты хотят проверить, кто занимает госжилье на самом деле





На сегодняшней сессии Хурала депутаты рассмотрели законопроект, который позволяет предоставлять служебное жилье главному федеральному инспектору по Бурятии.

Впрочем, споры возникли по поводу существования специализированного жилищного фонда в целом.- В советское время всем полагалось бесплатное жилье, - говорил депутат Тумэн Дондоков. - Сейчас практически никому не выделяется, но для себя любимых оставили.Депутат предложил вообще ликвидировать этот жилищный фонд и использовать его на более социальные цели. Такое же мнение высказал и его коллега Баир Цыренов.- Мы могли бы использовать эти квартиры на нужды подменного фонда. Например, у людей дом сгорит, нам их даже временно поселить некуда, они на улице остаются, - говорил он. - Кто там живет вообще – непонятно. Родственники, знакомые, друзья, или они сами там проживают?Депутаты настаивали, чтобы им раскрыли цифры: сколько в Бурятии такого жилья и кто именно таким проживает. В итоге эту информацию они получили из уст первого зампреда правительства Игоря Зураева. По его словам, 2 служебные квартиры закреплены за министрами, 1 – за администрацией главы и правительства, 1 – за руководителем некой службы, 1 квартиру занимает сотрудник аппарата Хурала, 2 квартиры свободны. Кроме того, 1 жилой дом занимает зампред правительства Бурятии.Депутаты предложили проверить, как именно и кем используется это жилье.- Я думаю, надо провести проверку – кто там проживет в реальности. И нужен ли нам вообще этот жилой фонд. Пусть ипотеку берут или арендуют. Что у них, денег нет? – говорил Тумэн Дондоков.Кроме того, депутат призвал не голосовать за проект, позволяющий федеральному инспектору занимать жилье. Однако остался в меньшинстве – депутаты все же приняли закон.Фото: pixabay.com