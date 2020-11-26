Депутат Хурала Бурятии сравнил детей войны с пушечным мясом

По его словам, они первые попадают под удар коронавируса и им нужно помочь





Предложение депутата Игоря Бобкова прозвучало на сегодняшней сессии Хурала Бурятии. Он напомнил, что президент страны недавно выделил такую категорию граждан, как «Дети войны». И для них коронавирус сегодня представляет особую опасность.

- Многие дети войны и пожилые граждане умирают в первую очередь. Они схожи с термином «пушечное мясо». У них силы уже не те, возможности организма уже не те, - говорил Игорь Бобков.Чтобы сохранить эту категорию граждан в Бурятии, депутат предложил закрепить за ними отдельный ковидный госпиталь. Впрочем, его предложение осталось без комментариев коллег.Фото: «Номер один»