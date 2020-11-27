В Бурятии 17 чиновников сдали недостоверные декларации

Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки





Прокуратура Бурятии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе муниципальных служащих администрации Прибайкальского района.

В нарушение закона «О противодействии коррупции» муниципальными служащими администрации предоставлены недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В справках ошибочно отражены сведения о полученных доходах, о наличии в собственности недвижимости, счетах в банках. Уполномоченным должностным лицом кадрового подразделения не приняты меры к выявлению ошибок и их устранению путем получения уточняющей информации», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого предоставлены уточняющие сведения. 17 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»