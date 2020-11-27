27.11.2020
Министр экономики Бурятии раскритиковала «лучшие в стране» меры поддержки бизнеса

Министр экономики Бурятии раскритиковала «лучшие в стране» меры поддержки бизнеса

Екатерина Кочетова заявила, что власти соседнего региона занимаются популизмом

На вчерашней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели законопроект, который понижает налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения для тех, кто переходит с отменяемого в 2021 году ЕНВД. В Бурятии льготная ставка будет установлена на уровне 1,5%.

В то же время СМИ сообщают, что лучшие по стране условия для предпринимателей в части льготы по «упрощенке» введены в Забайкальском крае. Вопрос об опыте соседей на сессии Хурала министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой задал депутат Баир Цыренов.

- Мы очень глубоко изучили Забайкальский край, Иркутскую область. И, я вас уверяю, если дать оценку по нашему законопроекту и по Забайкальскому краю, то наш в наиболее хорошем, выигрышном свете смотрится, - отвечала министр.

Она рассказала, что Забайкальский край роняет ставку по «упрощенке» для тех, кто переходит с ЕНВД до 1,5% на три года. Однако, с рядом условий.

- ЕНВДшник должен фактически соответствовать основному виду деятельности, по которому он заполняет декларацию. Второе требование – объем доходов по ЕНВД должен составлять 70% по отношению к упрощенной системе налогообложения, - рассказала Екатерина Кочетова. - Фактически, по опыту этого года, когда пошли меры федеральной поддержки, которые ограничивались критерием «Основной вид деятельности», мы столкнулись с тем, что наши предприниматели не следили за своими видами экономической деятельности и поддержку фактически не получил никто. Соответственно, норма Забайкальского края является популистской и фактически эту льготу не получит никто.

Между тем, в Забайкальском крае придерживаются иного взгляда. Там уверены, что их условия – лучшие в стране. Кроме того, льготные процентные ставки будут действовать и для бизнесменов из других регионов, которые захотят сменить прописку и зарегистрироваться в Забайкалье.

Напомним, министром экономики в соседнем регионе сегодня является экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.

Фото: «Номер один»
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