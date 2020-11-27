Мэр Улан-Удэ: Шаг за шагом мы делаем наш воздух чище

Игорь Шутенков приветствовал закон о запрете бизнесменам топить котельные





26 ноября депутаты Хурала Бурятии на очередной сессии поддержали внесение изменений в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха». Согласно законопроекту, для юридических лиц и ИП будут введены ограничения на использование твердого вида топлива (каменный, бурый уголь, дрова) в автономных источниках отопления. Ограничения в период с 15 сентября по 15 мая коснутся не всех, а только тех, кто при наличии технологического присоединения к системе теплоснабжения продолжает отапливать свои объекты автономными источниками отопления. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Авторами инициативы выступили Министерство природных ресурсов Бурятии и администрация Улан-Удэ. Основная цель законопроекта – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и негативного воздействия на экосистему Байкальской природной территории.По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в рамках республиканского проекта «Воздух», созданного по инициативе города и поддержанного главой республики, идет работа по нескольким направлениям.– Принятый вчера на сессии закон - это одно из направлений, которое позволяет нам практически приступить к уменьшению количества чадящих труб. Закон не заставляет всех бежать к монополисту «ТГК-14». Он позволяет тем предприятиям, у которых есть техническая возможность подключения к «ТГК-14» либо получать централизованное тепло, либо переоборудовать свои котельные на экологически чистый вид топлива или электроэнергетику, – отметил мэр.В документе подчеркивается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно выбрать присоединение к системе теплоснабжения или же использовать альтернативные источники тепла и виды топлива.Бурятия входит в тройку городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха после Норильска и Астраханской области. В октябре этого года, еще до начала активного отопительного сезона, по данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Улан-Удэ зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в 5-8,7 раз. При этом основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид и взвешенные частицы.– Проводим научные исследования для того, чтобы понимать, в каких местах идёт наиболее концентрированное загрязнение нашего воздуха. Третье направление – производство бездымного топлива в Бурятии. Одно из важных направлений это - электроэнергетика, которая заведена практически в каждый дом, каждому потребителю. Самое простое - перейти на электрообогрев, но нас сдерживает цена на электроэнергию. На сегодня мы вместе с правительством вплотную подошли к работе по возможности субсидирования тарифа либо снижения цены на электроэнергию. Это непростой, трудный путь, но его тоже нельзя сбрасывать со счетов, – подчеркнул Игорь Шутенков.Еще одна мера по снижению загрязнения воздуха в Улан-Удэ – развитие электрического транспорта.– Еще недавно рассматривался вопрос по ликвидации трамвая в Улан-Удэ. Мы пошли совершенно по другому пути. Мы сохраняем наши трамваи, обновили парк. Закупили 15 новых вагонов. Плюс на линию вышли первые три из десяти вагонов, которые нам безвозмездно передала Москва. Кроме того, мы закупили новые 42 автобуса, которые соответствуют стандартам евро, – сообщил мэр.Также в городе продолжается масштабное озеленение по муниципальной программе «Зеленый город». За два года высажено более 50 тысяч деревьев и кустарников.– Шаг за шагом мы делаем наш воздух чище. Нельзя сказать, что проблема решится завтра. Это долгосрочная перспектива, – резюмировал мэр Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ