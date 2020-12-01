Спикер Хурала Бурятии призвал местные власти активнее работать с ТОСами

Пока не все главы уделяют общественному самоуправлению должное внимание





Председатель Народного Хурала Владимир Павлов принял участие в первом региональном онлайн-форуме Территориального общественного самоуправления (ТОС) Бурятии. Руководитель республиканского парламента отметил в своем выступлении, что местная власть является самой близкой к населению.

- Именно она в пределах своей компетенции на уровне поселений первой решает все нужды граждан. В Бурятии создана необходимая нормативная правовая база, которая обеспечивает формирование территориальных и организационных основ местного самоуправления, - подчеркнул Владимир Павлов.Напомним, в 2018 году депутаты Хурала приняли закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия», а с 2001 года при Народном Хурале успешно работает Совет представительных органов местного самоуправления. Он объединяет три уровня представительной власти – это депутаты Народного Хурала, председатели районного звена и депутаты сельских поселений. Совет регулярно рассматривает вопросы развития территориальных общественных самоуправлений.Так, в мае 2019 года в Курумканском районе на очередном заседании совета обсуждался вопрос «О развитии территориальных общественных самоуправлений в Республике Бурятия. Перспективы развития». Совет рекомендовал правительству республики и Хуралу ежегодно предусматривать в республиканском бюджете средства на развитие ТОС в сумме не менее 65 млн.рублей. Отметим, что в республиканском бюджете на 2020 год утверждена сумма 72 млн. рублей, в 2021 году планируется направить на развитие и поддержку ТОС 65 млн. рублей.- Отрадно, что Бурятия входит в число регионов, где движение ТОС получило наибольшее развитие. Сегодня в республике насчитывается уже 2195 ТОСа. А еще три года назад их было почти в два раза меньше. Активисты ТОС организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят патриотические акции, оказывают помощь в решении вопросов экологии, работы с детьми и престарелыми, социальной защите нуждающихся граждан, - сказал председатель Народного Хурала. - В конкурсах принимает участие все больше людей. Однако есть районы и поселения, которые еще недостаточно занимаются ТОСовским движением, не в полной мере создают благоприятные условия для его развития и становления. Так, при одинаковом количестве поселений в районе, количество ТОСов сильно разнится. Например, в Тарбагатайском районе создано и работают 212 ТОСов, а в Северобайкальском – 66. Эта ситуация имеет место и в других районах. Главы поселений должны перенимать положительный опыт по работе с ТОСами. Ведь это дополнительное средство привлечения бюджетных средств для благоустройства своего поселения. За счет грантовой поддержки ТОСовцами строятся спортивные площадки, производится ремонт социальных, культурных и духовных объектов, объектов водоснабжения и т.д. Органам местного самоуправления необходимо усилить работу, направленную на поддержку общественных инициатив.Также Владимир Павлов выразил благодарность всем участникам ТОСовского движения, благодаря которым решаются многие вопросы жителей.- Население видит и чувствует вашу работу. Органы государственной власти, органы местного самоуправления вместе с вами будут продолжать работу, направленную на дальнейшее развитие и совершенствование ТОСовского движения. Уверен, у нас все получится, - подчеркнул парламентарий.Фото: Хурал Бурятии