В Бурятии стартовала декада приема граждан-2020

Она приурочена ко Дню рождения партии «Единая Россия»





1 декабря стартовала традиционная Декада приемов граждан, приуроченная ко Дню рождения партии «Единая Россия». В связи с эпидобстановкой приемы пройдут строго в дистанционном формате: по телефону, видеосвязи вайбер, ватсап, используются и такие формы взаимодействия с гражданами, как прямые эфиры в соцсетях, например, в Фейсбук. Всего в республике открылось 37 рабочих площадок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

- Это уже традиция - ко дню рождения партии проводить такие приемы во всех общественных приемных ЕР сразу по всей стране. Практика показывает, что на таких приемах решаются проблемы, на которые человек мог потратить месяцы хождения по инстанциям, - рассказал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Зоригто Цыбикмитов.Одной из основных проблем, с которой граждане записываются на приемы в декаду, остается сфера ЖКХ. По итогам декады будут приниматься решения.2-3 декабря в Региональной партийной приемной запланированы приемы сенатора и депутатов Госдумы от Бурятии. С 3 декабря каждый день приема будет посвящен определенной тематике, например, юридическим вопросам, ЖКХ, начислению пенсий, социальному страхованию, и так далее.Организаторы обещают насыщенную декаду и в районах Бурятии. Так, прибайкальцы проведут 17 приемов в десяти селах района. В Мухоршибирском районе с 1 по 10 декабря будет открыто 14 площадок. Рекордсмен по числу запланированных приемов - 27 - Закаменская местная общественная приемная.Фото: БРО «Единая Россия»