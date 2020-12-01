В правительстве Бурятии появилась вакансия с зарплатой 88 тысяч рублей

В новый отдел Бурприроднадзора требуется начальник
Правительство Бурятии объявило конкурс на замещение должности начальника нового отдела, создаваемого в штате Бурприроднадзора. Он будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря.
Условия конкурса и требования к соискателю опубликованы на сайте правительства Бурятии. Зарплата нового чиновника составит от 81 до 88 тысяч рублей. Телефон для справок (3012) 44-44-97.
Новый отдел, созданный в штате Бурприроднадзора, заработает с 1 января 2021 года. Региональный контроль (надзор) за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины будут осуществлять 10 государственных гражданских служащих, из них: заместитель руководителя - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист отдела и государственные инспекторы.
Фото: «Номер один»
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