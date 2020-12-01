В правительстве Бурятии появилась вакансия с зарплатой 88 тысяч рублей

В новый отдел Бурприроднадзора требуется начальник





Правительство Бурятии объявило конкурс на замещение должности начальника нового отдела, создаваемого в штате Бурприроднадзора. Он будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря.