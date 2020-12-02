«Единороссы» Бурятии открестились от Сергея Зверева

В партии не хотят видеть шоумена своим кандидатом в Госдуму





Стилист и шоумен Сергей Зверев начнет политическую карьеру в Бурятии. Об этом желании он написал на своей странице в соцсети. Заявив подписчикам, что к нему поступает множество предложений стать депутатом Госдумы Бурятии. Выступая на радиостанции «Радио 1», шоумен поблагодарил поклонников за поддержку, сообщив, что в скором времени примет решение о своем выдвижении в депутаты по Бурятии.

Напомним, что общественность Бурятии узнала о связи 57-летнего стилиста Сергея Зверева с Байкалом и Бурятией весной 2019 года. После его одиночного пикета на Красной площади. Тогда стилист выступил против строительства завода по розливу байкальской воды в Иркутской области. Каким образом бутилирование воды могло нанести вред Байкалу, не совсем понятно, однако умело подготовленная и продвинутая в СМИ акция принесла Звереву популярность среди защитников дикой природы.Добавим, что Сергей Зверев родом из Тункинского района (село Гужиры). Вместе с семьей он рано уехал из Бурятии, некоторое время жил в Иркутской области, Казахстане. Далее служил в Советской армии (в Польше). Затем перебрался в Москву, где стал модным парикмахером и стилистом. Там же сделал карьеру шоумена и певца.Тем не менее связи с Бурятией не терял, регулярно приезжал в Тунку и вот недавно вдруг стал всерьез рассматриваться в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии. Между тем пока не ясно, от какой партии стилист намерен баллотироваться в Госдуму. На прошлой неделе появились сведения, что кандидатура Сергея Зверева должна была обсуждаться на политсовете БРО «Единая Россия» на предмет возможного выдвижения по региону.- Да, из Москвы был такой звонок с целью узнать наше мнение по поводу возможности выдвижения от партии, - подтвердил источник из «ЕР». - Однако, мягко скажем, особого энтузиазма у нас это предложение не вызвало.В то же время у Сергея Зверева, если бы он пошел от «ЕР» по Бурятии, скорее всего, не возникло бы никаких проблем с избранием. Поскольку воедино слились бы в экстазе и административный ресурс, и нетрадиционность, а также узнаваемость и политическая новизна кандидата. Которую так любит электорат. Что касается узнаваемости в Бурятии, то в этом нет никаких сомнений.- Да Зверев сто очков даст любому депутату от «ЕР», - убежден улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. - Выйдите на наш Арбат и покажите прохожему два фото: например, депутата-одномандатника в Госдуме Алдара Дамдинова и Сергея Зверева. Как вы думаете, кого они узнают и чью назовут фамилию?По словам общественника, «Зверев олицетворяет успех. Как мальчик из глухого тункинского села смог стать звездой российского шоу-бизнеса и миллионером».Также шоумен может пойти от недавно созданной прокремлевской партии «Новые люди».- Партию ведет известный консультант Евгений Минченко, глава холдинга «Минченко Консалтинг», он недавно провел «Новые люди» в Думу Томска с очень хорошим результатом - 15%, - говорит улан-удэнский эксперт Григорий Тупик. - Ведь запрос на обновление в обществе огромен, и Зверев, как человек абсолютно новый в политике, отлично вписывается в эту стратегию.Что касается выдвижения Сергея Зверева от «Единой России», то эксперт полагает, что до этого не дойдет. С одной стороны, недавно «единороссы» заявили, что они намерены отказаться от практики заполнения своих избирательных списков спортсменами, артистами, шоуменами и музыкантами. С другой - Зверев не вписывается в образ представителя партии власти.- При всей его известности и хороших шансах на избрание Зверев все-таки слишком эпатажный для довольно традиционной «ЕР», а вот для ЛДПР или другой партии он бы вполне мог подойти, - продолжает эксперт. - Понятно, что и «Единая Россия», следуя тенденциям, взяла курс на обновление, но не до такой же степени.Действительно, трудно пока еще представить совещание «Единой России» в Бурятии, где сидят степенные люди в дорогих традиционных костюмах, а между ними в президиуме находится человек в переливающейся яркими красками одежде да еще и с короной на голове.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: скриншот видео