«Аклогольный» скандал может стоить Иринчею Матханову политической карьеры

Не исключено, что депутат лишится поста председателя «Справедливой России»





Советский райсуд Улан-Удэ вынес решение в отношении депутата Хурала и бизнесмена Иринчея Матханова. Он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав, за что получил повторный штраф в 30 тыс. рублей. Суд не стал отправлять за решетку уважаемого человека на 15 суток, хотя на практике обычных «лишенцев» легко закрывают как злостных нарушителей закона. Напомним, ранее суд лишил водительских прав лидера «Справедливой России» депутата Хурала Иринчея Матханова на 18 месяцев в связи с его отказом проходить медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. В «дорожно-алкогольной» карте Хурала разбирался «Номер один».

Депутата, напомним, задержали на своем автомобиле нарядом ДПС еще осенью 2019 года, однако информацию публично озвучили только сейчас. Впервые региональные СМИ узнали о существенном проколе депутата от второго человека во властной иерархии региона - спикера Хурала Владимира Павлова.Судя по имеющимся данным, первоначальный «слив» компромата на депутата Матханова мог быть спонтанным.Так, еще весной 2020 года региональные власти, судя по всему, по просьбе Матханова представили его к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Видимо, хотели внести в историю как видного парламентария и производственника в прошлом (Матханов был совладельцем завода «Байкалфарм»). Однако компетентные органы проверили депутата, и выяснилось, что с 2019 года за ним числится непогашенный штраф 30 тыс. рублей в связи с наложенным на него наказанием по ст. 12.26 КоАП. Также, как оказалось, депутат не сдал водительские права, чем не выполнил решение суда по лишению его водительского удостоверения на 18 месяцев. Соответственно, награждение депутата тут же зарубили.Возможно, что лишение «по пьянке» водительских прав так бы и осталось тайной мадридского двора, если бы не троллинг республиканских чиновников со стороны его самого.- Матханов до нынешнего созыва регулярно критиковал чиновников, но это в основном было связано с какими-либо бизнес-проектами: гостиницу там прикупить по сходной цене либо продать что-нибудь, и когда он решал свои вопросы полюбовно, то критика обычно прекращалась, - говорит один из депутатов Хурала. - Но с недавних пор он начал «кошмарить» министров и зампредов правительства и вел себя все более вальяжно. И ему никто практически не возражал, что было само по себе удивительно. Матханов же знал слабость оппонентов и откровенно наслаждался своим триумфом.Наиболее ярким примером стало одно из заседаний в Хурале, где Матханов предложил высечь работников аппарата правительства республики.Далее Матханов переключился на спикера регионального парламента. Несколько раз депутат ни с того ни с сего предлагал Владимиру Павлову освободить кресло, в том числе на недавних публичных слушаниях по бюджету.На прошедшей сессии он снова повторил свое предложение спикеру, причем в традиционно хамоватой манере. Видимо, в этот момент Владимир Павлов и принял решение поставить депутата на его законное место. Причем пассажирское, не депутатское. Спикер взял слово и сообщил, обращаясь к оппоненту, что: «бить пока нельзя, но это терпеть уже невозможно». И далее, не став мелочиться, вывалил приличную порцию компромата на депутата, обнародовав ранее тщательно скрываемую информацию о том, что депутата лишили прав «за пьянку». Как по пословице: «не буди лихо, пока оно тихо»...- Вынужден сегодня сделать это заявление и предлагаю вам сдать мандат, будьте мужиком, - предложил Владимир Павлов.Депутат Матханов, судя по его изображению на камерах видеотрансляции, явно не ожидал отпора и был в шоке.Он что-то начал говорить о баттле, предлагая подискутировать на телевидении, однако было очевидно, что «хук» депутат уже пропустил. После этого попытался зайти на трибуну к Павлову, видимо, стремясь договориться. Но спикер отказался от диалога и потребовал, чтобы Матханов сел на свое место. По словам его коллег, расстроенный депутат вышел из зала и уехал на своей машине.Однако уже на следующий день, вечером 27 ноября, депутата остановили сотрудники ДПС в центре города, когда он передвигался на своем внедорожнике «Лексус-570». В тот самый момент, когда Матханов сел за руль, будучи уже лишенным прав. Непонятно, почему в этот раз не воспользовался услугами своего личного водителя?Поскольку он к этому моменту уже находился в статусе правонарушителя, то вторичное нарушение закона по одному и тому же административному делу привело к его препровождению в ИВС. Предполагалось, что депутат просидит ночь за решеткой, пока наутро суд не рассмотрит его дело. Замаячила перспектива ареста на 15 суток. Видимо, фактор стресса сыграл свою роль, поскольку к вечеру у депутата резко обострились проблемы со здоровьем и его экстренно госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко. На следующий день суд вынес решение оштрафовать Матханова на 30 тыс. рублей, дав минимальное наказание из возможных. Видимо, суд гуманно счел избыточным отправление за решетку на 15 суток народного избранника, находившегося в момент вынесения решения в больнице.Как отметил неназванный коллега депутата Иринчея Матханова, «после жесткого конфликта с властями с самого начала было ясно, что теперь его станут «пасти», но никто не думал, что он будет настолько самонадеянным, что по своей же глупости тут же снова сядет за руль».Напомним, это не первый случай употребления депутатами алкоголя за рулем. В 2017 году Советский райсуд Улан-Удэ лишил водительских прав коллегу Матханова по «Справедливой России» депутата Хурала Сергея Мезенина. Это произошло после того, как на 9 Мая того же года «справоросс» в нетрезвом состоянии едва не протаранил на своем «Ленд-Крузер-200» сотрудника ДПС. Причем, в отличие от госслужащих, а также сотрудников силовых органов, пойманных на дороге в нетрезвом состоянии и которых обычно увольняют, депутатов невозможно заставить сдать мандат по дискредитирующим законодателей основаниям. В законе о статусе депутата возможно лишение полномочий лишь после решения суда по уголовному делу.Между тем многое будет зависеть не от Хурала, а от позиции партии «Справедливая Россия», которая к весне сформирует региональные списки кандидатов в Госдуму РФ на сентябрьских выборах 2021 года. А Иринчей Матханов, как лидер БРО «СР», мечтает снова попасть в Госдуму по партийному списку.- Тема борьбы с привилегиями и «пьяной» ездой чиновников и депутатов сегодня весьма актуальна и вызывает общественный резонанс, поэтому инцидент с лишением прав и его повторным задержанием за рулем не только осложнит ему (Матханову. – Прим. ред.) включение в список кандидатов в Госдуму от «СР», но и может быть поставлен вопрос о подборе нового регионального координатора партии по Бурятии, - считает улан-удэнский политический эксперт Владимир Тупик.Судя по всему, «алкогольные» неприятности с вождением сегодня закрывают дорогу на большом пути бывшего «водочного» магната. Не исключено, что к этому могли приложить руку не только самонадеянность депутата, но и спланированная операция влиятельных сил.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»