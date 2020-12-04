Хурал Бурятии инициирует введение обязательного страхования владельцев собак

Пока же бездомные псы плодятся и съедают все больше бюджетных денег





В аграрном комитете Хурала Бурятии состоялось заседание рабочей группы, в ходе которой были рассмотрены вопросы обращения с безнадзорными животными. Участниками совещания стали парламентарии, представители заинтересованных ведомств, а также эксперты и общественники, занимающиеся проблемами животных, сообщили в пресс-службе Хурала.

В этом году на отлов и стерилизацию собак из республиканского бюджета было выделено более 30 млн рублей. При этом, по статистике, за 10 месяцев этого года зарегистрировано 1417 случаев укусов безнадзорными животными. В прошлом году таких случаев было чуть больше 1700.По новому законодательству, ответственные за вылов бродячих животных ведомства должны провести вакцинацию, стерилизацию, маркировку животных, после чего выпустить их в прежнюю среду обитания. По словам начальника Управления ветеринарии РБ Эрдэма Сангадиева, данная работа проходит достаточно тяжело.- Подрядчики, которые заявились, с такой работой ранее не сталкивались, в том числе, чтобы снимать видео, особенно это касается наших сельских районов. В Улан-Удэ тоже работа дается нелегко, но она видна. Сейчас мы накапливаем опыт, и в следующем году, я думаю, результаты будут, - сообщил главный ветеринар республики.Председатель аграрного комитета Дмитрий Швецов подчеркнул, что есть неосвоенные деньги, и существуют риски, что и в следующем году подобная ситуация может повториться.- Люди нам снова будут задавать много вопросов. Нам сейчас нужно сделать более глубокий анализ ситуации. Пока мы видим, что все «буксует» на стадии отлова. Второй момент, у нас есть частные приюты, которые работают на условиях благотворительности. Нам необходимо рассмотреть все возможные варианты, после чего выйти с предложениями на уровень республиканского правительства в части их финансирования за неимением муниципальных приютов. Мы должны понять, как мы будем жить в следующем году, и какие нормативные акты нужно принять, - заявил Дмитрий Швецов.На сегодня в нескольких районах и в Улан-Удэ определены земельные участки, где будут временно содержаться отловленные животные. При этом построенные помещения должны быть капитальными, а это, естественно, требует значительных финансовых вложений. В настоящее время обсуждается, как и кому будут выделяться деньги.- Конечно, это достаточно долго может продолжаться, но мы должны понимать, что у нас ежегодно сотни укушенных людей, в том числе, и детей. Поэтому, я считаю, что нам нужно искать и другие варианты решения этой проблемы. Может быть нужно возмещать часть затрат на строительство, когда это касается частных фирм, - сказал Эрдэм Сангадиев.На заседании были приведены примеры работы с бездомными собаками в других регионах. Все согласились, что различных примеров достаточно много, и все они могут быть применены и в нашей республике.Немаловажный вопрос - сколько всего безнадзорных животных? Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ предоставил примерные расчеты - порядка десяти тысяч особей. Но внятного ответа на вопрос, как ведется учет, получено не было.Свою точку зрения высказали и те, кто непосредственно занимаются отловом, стерилизацией и содержанием безнадзорных животных.- Самая главная задача, чтобы каким-то образом уменьшить приток безнадзорных животных. Мы не настроены на получение прибыли, и сумма, которая предусмотрена контрактом, нам хватает, чтобы стерилизовать, кормить животных, чтобы они получили нормальное послеоперационное лечение. Но на следующий год могут возникнуть некоторые вопросы, потому что мы не можем предоставить финансовые гарантии. Одна из главных проблем – отсутствие помещения, - высказали свою точку зрения представитель ИП Жихорева и субподрядчик ООО «Лайт-Групп» Марина Барабанова.Выступили на совещании и зоозащитники, которые считают, что много проблем возникает от отсутствия информации.- Необходимо еще больше создавать интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, где доступно рассказывать людям, что стерилизация не вредит собакам, чтобы люди знали, какие последствия от бесконтрольного размножения, - считает сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии» и координатор приюта для животных «Кот и пес» Наталья Филлиппова.По итогам совещания принято решение выработать рекомендации, с которыми можно было бы выходить на республиканские власти. Одно из предложений - создание государственной программы в области обращения с животными, в которой необходимо предусмотреть мероприятия по оказанию господдержки организациям разных форм собственности, строительству и содержанию приютов для животных без владельцев, компенсацию части затрат по стерилизации животных, мероприятия по проведению информационной работы по формированию ответственного отношения с животными.Кроме того, Народный Хурал выйдет с законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» с тем, чтобы ввести обязательное страхование ответственности владельца животного, предусмотрев льготное страхование для владельцев стерилизованных животных. Также владельцев хотят обязать чипировать и стерилизовать животных.Фото: «Номер один»