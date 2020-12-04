Депутат Хурала: скоро в селах лечиться и учиться будет некому

Парламентарии требуют увеличить расходы на сельское хозяйство





Общий объем финансирования госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в РБ» на 2021 год должен быть не ниже уровня ее финансирования в 2020 году. Такую рекомендацию дали члены аграрного комитета Хурала Бурятии правительству республики по итогам заседания, на котором была заслушана информация профильных ведомств в части финансирования госпрограмм.

Как сообщили в пресс-службе парламента, перед депутатами выступили главные распорядители бюджетных средств. К ним относятся шесть министерств и ведомств.С основным докладом выступил первый замминистра сельского хозяйства Булат Цыренжапов. По его словам, в проекте закона о республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на сумму 1 млрд 77 млн рублей.- Из общей суммы ассигнований расходы на финансирование мероприятий по господдержке сельхоз производства, за исключением расходов на содержание аппарата, доплат пенсий руководителям сельхозпредприятий, мероприятия по Комплексному развитию сельских территорий составляют 757 млн рублей. В 2020 году аналогичные расходы составили 766 млн рублей, - привел данные замминистра.Несмотря на сопоставимые суммы, по отдельным программам отмечается значительное уменьшение.По мнению председателя аграрного комитета Дмитрия Швецова, недофинансирование госпрограмм негативно скажется на развитии отрасли в целом и на достижение целевых индикаторов программы.- Депутаты нашего комитета отмечают, что объемы бюджетных ассигнований, утвержденные в первоначальной редакции государственной программы, не должны изменяться из года в год и корректироваться под реалии вносимого проекта бюджета на очередной финансовый год.Так, с 2021 года отменяются гранты «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных ферм» ( в 2020 году на это выделялось 164 млн рублей). Им на смену придет программа «Агростартап», на реализацию которой заложено 84 млн рублей. Также запланировано предоставление гранта «Агропрогресс», на нее в бюджете предусмотрено 63,8 рублей.Депутат Петр Носков отметил, что эти средства направлены на уже действующие фермерские и сельскохозяйственные организации.- А вот именно закрепление людей на селе, то, что мы с вами должны дать им в руки, чтобы человек начал работать, нет. Надо отстаивать и увеличивать программу. Хотя бы довести ее до уровня прошлого года. Мы же понимаем, все хорошо у нас сегодня, и больница в Тарбагатае строится, и улучшение идет. Но скоро там лечиться и учиться некому будет. Ну что такое 84 млн по сравнению со 164 млн рублей? Сколько мы людей не вовлечем в этот процесс, - говорил он.Тревожит депутатов и общее уменьшение финансирования на агропромышленный комплекс. Депутат Найдан Чимбеев обратил внимание на сокращение средств на развитие мелиорации.- По программе развития мелиорации с 64 млн рублей сократилось до 29 млн рублей. Мелиорация - одно из основных направлений сельского хозяйства. Для того, чтобы получить хороший урожай, как кормовых, так и овощных культур, везде применяется мелиорация. Я много лет работал в мелиорации и удивился - почему так мало денег?, - вопрошал парламентарий.Депутат Александр Савельев предложил больше внимания уделять переработке молока и призвал смотреть на перспективу.- Сложно ожидать быстрых результатов от сельхозтоваропрозводителей. Важно учитывать при подходе – куда направить деньги, чтобы сельчане знали, куда они реализуют свою продукцию, - подчеркнул он.Зампред комитета Сергей Пашинский высказался, что необходимо увеличивать общее финансирование на сельское хозяйство:- Хотелось бы конкретики – где слабо, где добавить, по технической модернизации сельхозтоваропроизводителей оставить бы на уровне 2020 года.По итогам заслушивания профильных министерств и ведомств парламентарии внесли в проект республиканского бюджета на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов поправки, предусматривающие выделение 1,2 млн рублей на увеличение финансирования Государственной племенной службы Бурятии. Кроме того, необходимо увеличить размер вознаграждения за добычу волков до 8 тысяч рублей.В целом же, учитывая все сложности и дефицит бюджета, депутаты за то, чтобы сохранить финансирование госпрограмм по сельскому хозяйству в размере не ниже уровня ее финансирования в 2020 году.Фото: «Номер один»