09.12.2020
Власти Бурятии не торопятся брать под контроль наличность маршрутчиков

Власти Бурятии не торопятся брать под контроль наличность маршрутчиков

Депутаты медлительность чиновников раскритиковали

Депутаты Хурала Бурятии, обсуждая проект бюджета будущего года, обратили внимание на общественный транспорт республики, где немалые объемы финансовых средств попросту не учтены из-за отсутствия контрольно-кассовой техники.

- В общественном транспорте у нас до сих пор используется наличность. Когда мы говорим о цифровой экономике, у нас целая отрасль не учтена. Каким образом решается этот вопрос? – спросил депутат Алексей Багадаев.

Первой на этот вопрос депутатам ответила министр экономики республики Екатерина Кочетова. По ее словам, срок для установки контрольно-кассовой техники в маршрутках был этим летом. Однако из-за пандемии этот вопрос переносится.

- Конечно, вся транспортная система требует серьезного апгрейда. Сейчас та система, которая действует, на мой взгляд, она пользы никому не приносит. Ни жителям, ни экономике, ни транспортникам. Нужно переходить на другую систему, - согласилась министр экономики.

Другой чиновник – заммнистра транспорта и энергетики республики Сергей Белоколодов – рассказал, что этот вопрос сейчас изучается, однако точные сроки и конкретные направления работы назвать не смог. Кроме того, внедрение такой системы контроля потребует серьезных вложений. Последний довод, к слову, депутаты подвергли критике.

- Когда надо различные «глонассы» вводить бесполезные, тахографы, кучу разной дополнительной нагрузки на водителя, то мы делаем это очень быстро. А ведь это повышает содержание для транспортников, при том, что никакого эффекта, кроме обогащения производителей этих «глонассов» и тахографов нет. А как касается дело поставить кассовый аппарат… Я не думаю, что он дороже стоит, чем тахограф или Глонасс, - возмутился депутат Баир Цыренов.

Впрочем, как уже было сказано, четкой позиции по этому вопросу у правительства нет.

Фото: «Номер один»
маршрутка хурал
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