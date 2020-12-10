Замминистра строительства Бурятии устал приносить пользу жителям республики

Евгений Поляков уволился по собственному желанию
Как стало известно «Номер один», заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии – председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причина ухода чиновника с работы пока не известна.
Напомним, бывший мэр Закаменска Евгения Поляков получил пост замминистра летом 2019 года по итогам конкурса. Всего на этот пост претендовали 17 кандидатов, в их числе бывший вице-спикер Хурала Бурятии Вячеслав Ирильдеев.
После вступления в должность чиновник отметил, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Фото: «Номер один»
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