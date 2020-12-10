10.12.2020
Замминистра строительства Бурятии устал приносить пользу жителям республики

Замминистра строительства Бурятии устал приносить пользу жителям республики

Евгений Поляков уволился по собственному желанию

Как стало известно «Номер один», заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии – председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причина ухода чиновника с работы пока не известна.

Напомним, бывший мэр Закаменска Евгения Поляков получил пост замминистра летом 2019 года по итогам конкурса. Всего на этот пост претендовали 17 кандидатов, в их числе бывший вице-спикер Хурала Бурятии Вячеслав Ирильдеев.

После вступления в должность чиновник отметил, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.

Фото: «Номер один»
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