Замминистра строительства Бурятии устал приносить пользу жителям республики

Евгений Поляков уволился по собственному желанию





Как стало известно «Номер один», заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии – председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причина ухода чиновника с работы пока не известна.