Ответственность за Байкал

Как Бурятия справлялась с экологическими проблемами в 2020 году





2020 год оказался насыщенным на события, иногда не очень приятные. Тем не менее есть и достижения. Например, в части экологии, которая для Бурятии, находящейся на побережье Байкала, является одним из приоритетных направлений. Конечно, копившиеся десятилетиями проблемы за раз не решить, но работа идет, и ее результаты видны уже сегодня.

И одна из главных экологических проблем на сегодня для Бурятии – это мусор. Проблема обширная и состоит из многих частей. Одна из них это инфраструктура по обращению с отходами.- На сегодня в республике действующая инфраструктура по обращению с отходами представлена двумя мусоросортировочными станциями в Улан-Удэ и четырьмя полигонами ТКО общей мощностью 205,7 тыс. тонн в год. Они расположены в поселке Вахмистрово в пригороде Улан-Удэ, в Гусиноозерске, Заиграево, селе Эгита, - рассказал нам министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.Стоит отметить, что полигон в Вахмистрово уже переполнен. Поэтому в начале следующего года планируется ввод в эксплуатацию нового полигона - ТКО ООО «СМП» - мощностью 200 тыс. тонн в год.- Он уже готов к эксплуатации, получена соответствующая лицензия на размещение отходов, в Республиканскую службу по тарифам подана заявка на установление тарифа, - пояснил министр.Чтобы решить проблему с местами размещения отходов, Минприроды республики заключает соглашения о предоставлении субсидий на обустройство и содержание муниципальных свалок. Благодаря этому уже в этом году можно будет использовать 13 оборудованных объектов размещения отходов в 12 муниципальных образованиях.Если же говорить о более глобальных цифрах, то в Бурятии существует серьезная проблема: несоответствие мощности объектов по обращению с ТКО количеству отходов, подлежащих размещению, и их неравномерное размещение по отношению к основным населенным пунктам.- Нужно понимать, что существующие полигоны ТКО и обустраиваемые муниципальные свалки готовы вместить 975 тыс. тонн отходов всего, а у нас по Республике Бурятия образуется 321 тыс. тонн отходов в год. Путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что все наши объекты размещения отходов заполнятся в 2023 году, - отметил Алексей Хандархаев.Один из вариантов выхода из этой ситуации - уплотнять отходы, чтобы повысить вместимость, но это только временная мера, и проблему она не решает. Поэтому республике нужны новые объекты.- Это 9 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 77,2 тыс. тонн в год на сумму 847,9 млн рублей, приобретение и монтаж 11 инсинераторов - мобильных установок по термическому обезвреживанию отходов общей мощностью 52 тыс. тонн в год на сумму 165 млн рублей. Также строительство производственного комплекса по переработке ТКО в Улан-Удэ. Это будет мусоросжигательный завод с выработкой тепловой энергии для нужд города мощностью 160 тыс. тонн в год примерно на 1,5 млрд рублей, - перечислил министр природных ресурсов.Кроме этого, Бурятии требуется 17 полигонов твердых коммунальных отходов общей мощностью 2,4 млн тонн в год на сумму 3,8 млрд рублей. Общая же стоимость всей перечисленной инфраструктуры - около 9 млрд рублей. Однако бюджет Бурятии такой объем средств просто не осилит, поэтому единственный реальный вариант – привлекать федеральные деньги. Власти региона уже направили на федеральный уровень предложения по финансированию этих объектов, все они находятся на рассмотрении.2020 год, кроме пандемии, принес еще целый ряд проблем. Возможно, не таких масштабных, но не менее острых. Одна из них – выход грунтовых вод в подпольях 87 жилых домах поселка Набережный Селенгинского района. Из-за чего в Гусиноозерске в августе введен режим ЧС.- Причиной этого стали не только дожди, но и локальные проблемы, а именно отсутствие оттока воды из озера Гусиное. В него втекает более 20 рек и ручьев, вытекает только одна река - Баян-Гол, русло которой замусорено и заилено, что привело к значительному превышению оптимального уровня озера и повышению уровня грунтовых вод на прилегающей к нему территории, - рассказал Алексей Хандархаев. - Мы проводили обследования, и по их результатам принято решение в целях снижения негативного воздействия озера Гусиное на жилую застройку поселка Набережный провести превентивные мероприятия по увеличению оттока воды из озера через основное и искусственное русло реки Баян-Гол.Чтобы решить проблему, из резервного фонда правительства Бурятии выделено около 6,5 млн рублей.- Средства направлены на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в районе водосбросного сооружения реки Баян-Гол. Так, порядка 1,5 млн рублей пошло на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, большая же часть денег - 4,9 млн рублей - пошла на проведение частичного восстановления русла реки.Сейчас уже завершены работы по частичному восстановлению русла реки Баян-Гол, направленные на увеличение оттока воды из озера Гусиное.Но уровень озера Гусиное в последнее время обсуждался не так активно, как уровень Байкала. Этот вопрос рассматривался властями Бурятии и Иркутской области. Ведь в этом году водохозяйственная обстановка серьезно осложнилась.- Уровень воды достиг рекордного максимума за последние 13 лет, 24 сентября превысив максимально утвержденную отметку для средней водности на 11 сантиметров. Росводресурсами предложено расширить диапазон колебания уровня озера до 2,31 метра, что значительно превышает естественный диапазон уровня в один метр, в целях недопущения подтопления и ущерба объектам экономики, расположенным в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, - рассказал министр. - Но надо понимать, что поднятие или снижение воды почти не влияет на скалистый западный берег со стороны Иркутской области, в то время как берег восточный, то есть наш с вами, в Бурятии, пологий и потому очень чувствителен к таким колебаниям.Уже сейчас наблюдается затопление низовых участков побережья с находящимися там населенными пунктами. Выходят грунтовые воды в подвалах домов, под угрозой береговые защитные сооружения и железная дорога.- Министерство природных ресурсов Бурятии категорически против расширения диапазона регулирования озера Байкал в ущерб уникальной экосистеме озера Байкал и в пользу энергетиков и Иркутской области. Снижение или превышение установленных отметок должно предприниматься как можно реже и обуславливаться исключительно природными причинами, - пояснил Алексей Хандархаев.Минприроды Бурятии настаивает на возвращении прежнего диапазона регулирования озера Байкал в пределах 456 - 457 метров. Однако переговоры с федеральными властями еще в процессе.Не менее актуальная проблема, активно обсуждаемая в этом году, это загрязнение воздуха, особенно в Улан-Удэ.- В этом году Министерством природных ресурсов Республики Бурятия внесены поправки в действующий закон об охране атмосферного воздуха. Разработка документа стала результатом долгой и кропотливой работы не только специалистов Минприроды РБ, но и мэрии города. Это первый шаг для того, чтобы Улан-Удэ покинул наконец список самых грязных российских городов, - рассказал министр.Речь идет об ограничениях для предпринимателей на отопление своих помещений твердым топливом: бурым и каменным углем, дровами. Ограничения не круглогодичные, а на определенный период: с 15 сентября по 15 мая календарного года. Касается эта норма только тех юридических лиц и ИП, кто подключен к сетям центрального теплоснабжения. В дальнейшем планируется внесение изменений в закон РБ об административных правонарушениях, уполномоченным надзорным органом будет определен Бурприроднадзор.Большинство экологических проблем копились годами. Одна из таких – последствия работы угледобывающих предприятий на территории Холбольджинского разреза.- Земля площадью 1596 гектаров осталась нарушена горными работами, более 400 гектаров было занято отвалами вскрышных пород с объемами отвалов более 260 млн кубических метров. Опасность заключалась в загрязнении озера Гусиное карьерными водами, - рассказал министр природных ресурсов республики.Однако в этом году работы по ликвидации этого ущерба были завершены. Они проходили в рамках федерального и регионального проектов «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» и Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».В итоге по проекту выполнена рекультивация на площади 334,6 гектара, в том числе на площади 241 гектар произведен гидропосев трав. Вывезено из водоохранной зоны более 4,7 млн тонн отвальных пород. Высажено более 60 тыс. саженцев деревьев и кустарников (яблоня, береза, черемуха, облепиха, акация и сосна).Только в 2020 году на это потрачено 125 млн рублей. В декабре планируется приемка работ.Немаловажным направлением работы остается снижение антропогенной нагрузки на экосистему побережья Байкала. Для этого, прежде всего, республике нужен организованный и подконтрольный туризм.Минприроды Бурятии в этом году подготовило предложения по созданию особо охраняемых природных территорий – рекреационных местностей. А также перечень перспективной природоохранной и туристско-рекреационной инфраструктуры.Уже сейчас рассматриваются предложения инвесторов по созданию рекреационной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. Предварительный объем инвестиций - более 70 млн рублей.Конечно, чтобы стимулировать бизнесменов вкладываться, необходимы меры государственной поддержки. Которые, к слову, сейчас прорабатываются. При этом уже поступило семь предложений от инвесторов по созданию туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях: заказники «Энхалукский», «Прибайкальский», рекреационная местность «Побережье Байкала».Предполагается, что уже следующим летом инвесторы смогут оказывать рекреационные услуги на действующих и новых участках рекреационной местности «Побережье Байкала». Конечно же, соблюдая требования природоохранного законодательства.Таким образом, в Бурятии в части защиты экологии проводится огромная работа. Результаты ее уже сейчас видны невооруженным глазом. Однако предстоит сделать еще больше. С учетом федерального финансирования на то, чтобы исправить все накопившиеся проблемы, уйдет не один год. Но для республики эта задача стоит в списке приоритетных. Ведь именно Бурятия ответственна за сохранение уникальной природы вокруг озера Байкал.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: Минприроды Бурятии