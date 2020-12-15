Глава Бурятии взял на личный контроль 40 вопросов

Их Алексею Цыденову задали во время эфира в соцсетях





Более 12,5 тысяч сообщений поступило от жителей Бурятии во время прямого эфира, который глава республики провел 13 декабря на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, инстаграм и фейсбук. Во время эфира Алексей Цыденов озвучил 104 вопроса , из них порядка 40 взял на личный контроль.

Напомним, участников эфира интересовали вопросы ограничительных мер, возможные послабления в новогодние праздники для ресторанов, выплаты медицинским работникам, работа первичного звена здравоохранения, строительство и ремонт дорог, школ, детских садов.Самыми часто задаваемыми вопросами стали жилье для детей-сирот, газификация Бурятии, проблемы экологической направленности: фенольного озера, уровня озера Байкал, тарифов на электроэнергию.Также Алексей Цыденов в режиме онлайн по телефону дал поручения по отработке профильных вопросов заместителю министра здравоохранения Наталье Логиной, главе Иволгинского района Виктору Очирову, заместителю министра транспорта Сергею Белоколодову и министру социальной защиты РБ Татьяне Быковой.Все вопросы, поступившие во время проведения прямого эфира, в настоящий момент отправлены уполномоченным должностным лицам для подготовки ответов. Ответы будут размещены на официальном сайте правительства Бурятии.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, одномоментно прямой эфир главы смотрело порядка 2,1 тысяч участников. По состоянию на 6 часов вечера 13 декабря запись эфира посмотрели более 83 тысяч человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии