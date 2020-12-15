Глава Бурятии: если человек живет достойно, он детей не оставляет сиротами

Алексей Цыденов назвал сиротский вопрос «очень больным»





Вопрос сиротства в Бурятии стал одним из самых популярных во время прямого эфира Алексея Цыденова. Одна из жительниц республики попросила главу Бурятии решить вопрос сиротства.

- Если бы можно было решить вопрос сиротства – с удовольствием бы его решили. Сиротство у нас, на самом деле, социальное. У нас 90% сирот – сироты социальные. При живых родителях, просто лишенных родительских прав. Это, на самом деле, очень больной вопрос. На него простого, одноходового ответа нет, - отметил глава Бурятии.Алексей Цыденов подчеркнул, что вопрос детей-сирот комплексный, затрагивающий все сферы экономики, а также этики: создания рабочих мест, уровня доходов населения, доступности культурного просвещения, образа жизни.- Надо, чтобы люди сами жили достойно. А жить достойно – зависит от человека. Если человек живет достойно, он детей не оставляет сиротами. Работаем над этим в сфере культуры, в сфере образования, в сфере здравоохранения. У нас создается 39 новых объектов здравоохранения на селе в этом году: 36 ФАПов и три амбулатории. Плюс мы создаем 36 спортивных площадок тоже в населенных пунктах. Они уже создались, построены и открыты: спорткомплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Это все для того, чтобы заниматься здоровым образом жизни, а не пьянствовать, - сказал глава региона.Алексей Цыденов добавил, что в первую очередь, сиротство – это последствие пьянства в семье и выразил надежду, что доступность спортивных объектов, повышение уровня здравоохранения и создание рабочих мест позволят на это повлиять.- Много могу говорить. Мы сейчас дополнительные целевые места ввели в наших ссузах. Для строительных специальностей ускоренные курсы делаем по строительному делу. Любой, кто хочет пойти на стройку, может ускоренные курсы пройти. Поэтому вопрос социального сиротства – это вопрос образа жизни, культуры, внутреннего устройства семьи. И, безусловно, вопрос алкоголизма, который для нас актуален, и с которым мы всеми возможными способами, доступными методами боремся. Вы подняли очень вопрос непростой и актуальный, - прокомментировал вопрос глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии