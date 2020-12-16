В столице Бурятии распределили деньги на 2021 год

Главный финансовый документ оказался непростым





Депутаты Улан-Удэнского городского Совета провели 16-ю сессию. Повестка включала в себя 12 вопросов. Наиболее важными для города были вопросы о бюджете на следующий год, внесение изменений в границы города и снижение ЕНВД для пострадавших во время пандемии отраслей экономики.

Он отметил, что ранее было поручено подготовить предложения по освобождению от уплаты ЕНВД за третий, четвертый кварталы 2020 года для предприятий, до сих пор являющихся закрытыми. Однако поскольку Налоговый кодекс не предусматривает освобождение от уплаты налога, было принято решение о его снижении с 15% до 7,5%. Сумма выпадающих доходов в период с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года составит 13,5 тыс. рублей.





Депутаты рассмотрели бюджет Улан-Удэ на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг. Так, общий объем доходов бюджета на 2021 год составляет 14,2 млрд рублей, расходы – 14,4 млрд рублей, дефицит бюджета составит 207 млн рублей.Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году прогнозируется в объеме 4,2 млрд рублей, из них налог на доходы физических лиц принесет в бюджет города 2,4 млрд рублей, налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения - 791 млн рублей, земельный налог - 470,5 млн рублей, неналоговые доходы - 243 млн рублей.Как отметили депутаты, частично доходы бюджета упали по причине того, что муниципальное имущество сдается в аренду по сниженной стоимости.Традиционно большая часть бюджета - 60% - распределяется на социальные расходы. Так, на реализацию программы «Развитие образования» выделяется 7,4 млрд рублей. Сюда включаются расходы на содержание детсадов, школ, учреждений дополнительного образования, детский отдых, зарплаты педагогам, воспитателям и техперсоналу. Также выделяются средства на подвоз школьников из отдаленных микрорайонов к месту учебы - 12,5 млн рублей, разработка проектно-сметной документации на строительство детских садов - 7,5 млн рублей, на проектно-сметную документацию по пристрою к Городскому дворцу детского и юношеского творчества - 6,5 млн рублей, на горячее питание в школах - 158 млн рублей, на возмещение расходов частных детсадов - 248 млн рублей, 736 млн рублей выделяется на строительство школы по ул. Автотранспортная.Также запланированы средства на ремонт Молодежного художественного театра - 13,8 млн рублей, на благоустройство Горсада - 11,3 млн рублей, на содержание сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» - 6 млн рублей.На реализацию программ в области физической культуры и спорта выделяется 565,5 млн рублей, из них 176 млн рублей планируется потратить на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 мкр.- На реализацию проекта «Чистая вода», который предусматривает ремонт и строительство сетей водоснабжения, выделяется 82,8 млн рублей, 60 млн - на строительство городского кладбища, 338 млн рублей - на переселение граждан из аварийного фонда, - сообщила во время доклада председатель комитета по финансам администрации города Татьяна Базякина.Кроме того, предусмотрены средства на субсидирование затрат по перевозке населения по «Городским маршрутам» и «Управлению трамвая», им выделяется соответственно по 85 и 96 млн рублей.К сожалению, из-за значительного сокращения доходной части бюджета и увеличения расходов придется сэкономить на программе «Зеленый город». Пока на ее реализацию заложено 50% от необходимой суммы.Депутат Сергей Бурдиков на сессии отметил, что бюджет можно пополнить за счет сбора за негативное воздействие на окружающую среду.- Сейчас этот сбор находится на очень низком уровне, мы получаем всего около 10 млн рублей платы за ущерб окружающей среде от предприятий, при этом тратим сотни миллионов рублей на мероприятия по борьбе с грязным воздухом. Недавно началась работа по сотрудничеству с надзорными органами, я призываю эту работу продолжить, чтобы были источники для снижения негативного воздействия на население, - предложит депутат.Председатель комитета экономического развития и туризма администрации Игорь Елбаскин рассказал о планируемых налоговых послаблениях для предприятий, наиболее сильно пострадавших во время пандемии.- В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предлагаем дополнить перечень видов экономической деятельности (пять видов), установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5% для массажных салонов; парков культуры и отдыха и тематических парков; танцплощадок, дискотек, школ танцев; предприятиям, занимающимся зрелищно-развлекательной деятельностью; организациям, предоставляющим косметические услуги; парикмахерским и салонам красоты, - сообщил Игорь Елбаскин.Всего после дополнения будет 49 видов детальности, для которых снижена ставка ЕНВД.Также на сессии рассмотрели вопрос по изменению границ города Улан-Удэ. В частности, о смещении границ в районе золошлакоотвала ТЭЦ-1, расположенной рядом с ДНТ «Тепловик».Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров отметил, что через полтора года заканчивается срок проектной эксплуатации золошлакоотвала.- Мы опасались, что при переводе земель из границ населенного пункта будет установлена новая санитарно-защитная зона, в отдельных местах она достигает 500 метров. Выезжали на место, все посмотрели. Интересы жителей затронуты не будут. В рамках этого земельного участка ТГК -14 будет проводить реконструкцию, появится новая чаша с планируемым сроком эксплуатации 36 лет, она будет построена по новым технологиям, - подчеркнул депутат.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев сказал, что необходимо проконтролировать ТГК-14 в части планируемой рекультивации старого шлакоотвала.- Там обещают высадить деревья, провести рекультивацию почвы. Это обязательно должно быть соблюдено, - указал Чимит Бальжинимаев.Продолжится и работа по установлению границ между Улан-Удэ и близлежащими районами: Иволгинским, Тарбагатайским, Заиграевским.- Нередко граница разрезает частную территорию, бывает так, что дом находится в Советском районе, а баня – в Иволгинском. Все эти недочеты мы устраняем. В мае приняли новый Генплан, и в 2021 году установление границ должно завершиться, - отметил Валерий Шагжитаров.Еще одним интересным вопросом на сессии стал ямочный ремонт дорог. С 2021 года им будет заниматься комбинат по благоустройству в рамках муниципального задания.- Просим передать комитету городского хозяйства полномочия по содержанию дорог местного значения в части устранения деформаций и повреждений с 1 января 2021 года. Ремонтом займется комбинат по благоустройству в рамках муниципального задания. На 2021 год на содержание и ямочный ремонт предусмотрено 22 млн руб. На эти средства в том числе планируется закупить пять единиц спецтехники и оборудования на сумму 5,8 млн рублей, - сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Депутат Сергей Бурдиков отметил, что частичная передача полномочий комитета по строительству комитету городского хозяйства позволит оперативнее проводить ямочный ремонт.- Если раньше проводились торги по ремонту каждой дороги, процедура затягивалась, за это время ямы и трещины увеличивались, то сейчас в рамках тех же бюджетных средств мы сможем выполнить больший объем работ и реагировать на возникшие дефекты оперативнее, - подчеркнул пользу изменений депутат.Изменится и технология ремонта – если ранее подрядчики вырезали участок асфальта, делали фрезерование, сейчас трещины сразу будут заливать специальной смесью из битума и крошки. Кроме того, проводить ямочный ремонт планируется сразу после схода снежного покрова, для этого город приобретет специальный прогревочный аппарат.В ходе сессии депутаты также установили границы ТОСов «Южный 62» и «Фабричный».Всего депутатами рассмотрено 12 вопросов. Следующая сессия Улан-Удэнского горсовета пройдет 23 декабря.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»