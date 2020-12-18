В Хурале Бурятии призвали выходить из статуса «туземной республики»

Парламентарии намерены «драть три шкуры» с добывающих компаний





На одном из недавних заседаний Хурала Бурятии депутаты обсудили деятельность крупных добывающих компаний, которые получают поддержку из бюджета республики. В частности, стоит ли вообще давать им льготы и какую выгоду получает республика взамен.

- Допустим, Тугнуйский угольный разрез. Почему нельзя в соглашении обязать их по какой-то льготной цене обеспечивать хотя бы Мухоршибирский район? Или социальные объекты в республике, где логистика позволяет? Мы же можем, - предложил вице-спикер Хурала Цырен Доржиев.С ним согласился депутат Иринчей Матханов, который предложил еще более кардинально изменить налоговую политику в отношении добывающих гигантов на территории Бурятии.- Внешний инвестор не идет туда, где тяжело и не выгодно. Он идут туда, где можно взять наш уголь, уран за три копейки и за сотню долларов продать. И мы им еще и какие-то льготы даем. Почему нельзя вектор направить в другую сторону? На те направления, которые нам нужно развивать? Сельхозпереработка, еще что-то. А с этих угольщиков и уранщиков надо драть три шкуры. Дополнительно наши региональные налоги вводить для них. Они недра наши выкачивают, все вокруг там поганят и вывозят. Ну, может, не поганят, конечно… Но все равно. Мы уже стали таким сырьевым придатком. Надо выходить как-то из статуса сырьевого придатка, туземной республики, где у нас за бусы покупают наши недра, переходить к серьезным производствам, - говорил он.На том же заседании выяснилось, что в «Хиагде», которая занимается добычей урана в Баунтовском районе, трудится всего 30% жителей Бурятии. И это с учетом подрядчиков.Депутаты порекомендовали гендиректору предприятия увеличить этот уровень, заняться целевым обучением кадров из Бурятии. И даже обратились к министерству экономики, чтобы это требование было прописано в инвестиционном соглашении с предприятием. Впрочем, внятного ответа на это требование на совещании не прозвучало.Фото: «Номер один»