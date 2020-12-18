Бурятия теряет инвестиции из-за низкой квалификации чиновников

Чтобы исправить эту ситуацию, будут выделены деньги на их обучение





На недавнем заседании Совета Народного Хурала обсуждали государственную поддержку бизнеса в Бурятии. У депутатов возникли вопросы относительно качества работы чиновников в этом направлении.

- Кто-то из компетентных независимых экспертов может подтвердить эффективность предоставляемых льгот? – интересовался, к примеру, депутат Игорь Бобков.Министр экономики, которая выступала основным докладчиком, пояснила, что контроль за тем, кому и как предоставляются льготы из бюджета, ведет в том числе Счетная палата Бурятии.- Счетная палата – непосредственный участник инвестиционных соглашений, дает официальные заключения. Пусть даже это избыточное требование и дополнительные административные барьеры мы создаем. Федеральным законодательством нигде не предусмотрено, что Счетная палата на этапе рассмотрения инвестиционного соглашения дает заключения. Считаю эту норму избыточной, - заявила она.Впрочем, присутствовавший на заседании председатель Счетной палаты Евгений Пегасов не согласился с этим заявлением.- У меня противоположное мнение. Уровень квалификации специалистов, которые инвестиционной деятельностью занимаются в отраслевых министерствах настолько низкий… либо они халатно относятся к своей работе. По сути, их работа сводится к комплектованию представленных инвестором документов и пересылке их по ведомствам, - говорил он.По его словам, когда бизнес-проекты, претендующие на льготы, поступают в Счетную палату, аудиторы находят в них множество ошибок, в том числе – арифметических.- Исключив нас из этой системы, уйдет последний этап контроля. При предоставлении государственных гарантий, налоговых льгот так рисковать республике не стоит, доверяя все отраслевым специалистам, - пояснил Евгений Пегасов.Низкую квалификацию сотрудников министерства экономики и различных фондов, занимающихся господдержкой, признала и сама Екатерина Кочетова.- Я столкнулась с тем, что никто, ни один наш институт развития не владеет информацией по механизмам получения мер федеральной поддержки. Никто не может грамотно проконсультировать. Нам предстоит большое обучение, повышение квалификации как специалистов министерства, так и специалистов Фонда регионального развития, - говорила она.По ее словам, часто проекты, которые составляются местными специалистами, не проходят экспертную оценку на федеральном уровне. Из-за чего Бурятия теряет федеральные деньги. Впрочем, здесь дело не только в квалификации чиновников. Ведь местный бизнес также не знает, как правильно оформить документы на получение федеральных мер поддержки.- У нас консалтинговые фирмы, которые занимаются разработкой бизнес-планов зачастую также не в курсе всех федеральных мер поддержки и даже расчеты по региональному законодательству всех налоговых преференций не понимают. Там на уровне третьекурсника эти проекты предоставляются. И, конечно же, на уровне федеральных институтов развития такие финансовые модели не принимаются, - говорила Екатерина Кочетова. - Не умеют предприниматели грамотно составить пакет документов, предоставить и какие-то замечания доработать. Это все должен делать ФРР.На вопрос депутатов «Что делать?», Екатерина Кочетова пояснила, что для того, чтобы исправить ситуацию, во-первых, нужно повышать квалификацию специалистов министерства и Фонда регионального развития, направлять на обучающие семинары. Кроме того, власти продолжат поиски новых более квалифицированных кадров.- Мы будем в фонде регионального развития искать достойного кандидата, финансиста, экономиста для разработки этих планов. Потому что без этого никуда, - отметила министр.К слову, в ходе обсуждения прозвучало предложение обучить и самих депутатов Хурала.- Депутаты очень активно участвуют в разработке законов, постановлений, положений. И рост знаний депутатов очень важен. Нам надо чиновников учить, но и депутатам тоже, особенно молодым, чтобы лучше понимать вопросы, которыми они занимаются, тоже запланировать такие обучающие вещи, - говорил депутат Игорь Марковец.В итоге депутатами было принято решение прописать в итоговое постановление Совета Народного Хурала предложение по повышению квалификации как чиновников, так и депутатов.- Необходимо добавить пункт по повышении квалификации сотрудников отраслевых министерств. Мы видим, что низкое качество проектов. Ну и мы, депутаты, в принципе можем поучиться, - предлагал председатель экономического комитета Народного Хурала Анатолий Кушнарев.Фото: «Номер один»