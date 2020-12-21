Высшим чиновникам Бурятии собираются повысить зарплаты

Глава республики от повышения отказался





На начавшейся сегодня сессии депутаты Народного Хурала Бурятии рассмотрят 17 вопросов. Один из них - «Об индексации базовой ставки, применяемой для расчета оплаты труда, в 2020 году» - вызвал споры еще на этапе утверждения повестки заседания.

Речь идет о повышении уровня оплаты для высших чиновников Бурятии. Индексация коснется зампредов правительства, министров и так далее. Главы Бурятии это повышение не коснется, судя по всему, по его же инициативе.- Я думаю, что это правильное решение, - прокомментировал отказ Алексея Цыденова от повышения депутат Баир Цыренов. - И мне не очень понятно, почему зампреды, министры сами не вышли с инициативой не вносить этот законопроект.Повышение коснется и 15 депутатов Хурала, которые работают на постоянной основе – это председатели комитетов парламента и их замы.- Именно отсюда берутся и цифры, о которых СМИ говорят, что Народный Хурал увеличивает себе содержание, - говорил Баир Цыренов.Депутат предложил снять вопрос с повестки Хурала. То есть, не рассматривать его вообще. Однако его коллеги в большинстве своем с ним не согласились. За это предложение проголосовали только 16 народных избранников, 36 оказались против. Таким образом, вопрос в повестке остался. Его будут обсуждать в ходе сессии, где и будет принято окончательное решение.Фото: пресс-служба правительства Бурятии