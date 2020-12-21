21.12.2020
Высшим чиновникам Бурятии собираются повысить зарплаты

Высшим чиновникам Бурятии собираются повысить зарплаты

Глава республики от повышения отказался

На начавшейся сегодня сессии депутаты Народного Хурала Бурятии рассмотрят 17 вопросов. Один из них - «Об индексации базовой ставки, применяемой для расчета оплаты труда, в 2020 году» - вызвал споры еще на этапе утверждения повестки заседания.

Речь идет о повышении уровня оплаты для высших чиновников Бурятии. Индексация коснется зампредов правительства, министров и так далее. Главы Бурятии это повышение не коснется, судя по всему, по его же инициативе.

- Я думаю, что это правильное решение, - прокомментировал отказ Алексея Цыденова от повышения депутат Баир Цыренов. - И мне не очень понятно, почему зампреды, министры сами не вышли с инициативой не вносить этот законопроект.

Повышение коснется и 15 депутатов Хурала, которые работают на постоянной основе – это председатели комитетов парламента и их замы.

- Именно отсюда берутся и цифры, о которых СМИ говорят, что Народный Хурал увеличивает себе содержание, - говорил Баир Цыренов.

Депутат предложил снять вопрос с повестки Хурала. То есть, не рассматривать его вообще. Однако его коллеги в большинстве своем с ним не согласились. За это предложение проголосовали только 16 народных избранников, 36 оказались против. Таким образом, вопрос в повестке остался. Его будут обсуждать в ходе сессии, где и будет принято окончательное решение.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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