21.12.2020
Министр экономики Бурятии получила прокурорское представление

Министр экономики Бурятии получила прокурорское представление

Чиновники не отреагировали на конфликт работников ТГК-14 с руководством

Прокуратура Бурятии по обращению первичной профсоюзной организации «Генерация Бурятии» Бурятской республиканской общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» провела проверку министерства экономики РБ.

«Выявлены нарушения трудового законодательства при регистрации коллективного трудового спора в региональном министерстве, затягивание процедуры его рассмотрения. Прокуратурой республики министру экономики республики внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры», - рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура организовала выезд на предприятие и опросила работников филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Проверка на предприятии продолжается.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о том, что работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, недовольные уровнем зарплаты, начали голодовку. На открывшейся утром сессии депутат Баир Цыренов сообщил коллегам, что протесты работников ТГК-14 идут уже больше месяца, но власти на них не реагируют. Депутат, рассказал, что обратился в министерство экономики республики с запросом, но ответ его не удовлетворил.

- Они ответили, что вопрос изучили и разводят руками, объясняя, что в их компетенцию это не входит, - рассказал Баир Цыренов.

По его словам, такой подход не отражает интересы республики и ее жителей, говорит о том, что минэкономики и правительство уделяют недостаточно внимания защите своих жителей.

В свою очередь, руководство ТГК-14 заявило, что конфликт раздувают «некоторые члены профсоюзов совместно с представителями регионального отделения КПРФ».

Фото: «Номер один»
тгк кочетова прокуратура
^