Министр экономики Бурятии получила прокурорское представление

Чиновники не отреагировали на конфликт работников ТГК-14 с руководством



Прокуратура Бурятии по обращению первичной профсоюзной организации «Генерация Бурятии» Бурятской республиканской общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» провела проверку министерства экономики РБ.

«Выявлены нарушения трудового законодательства при регистрации коллективного трудового спора в региональном министерстве, затягивание процедуры его рассмотрения. Прокуратурой республики министру экономики республики внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры», - рассказали в надзорном ведомстве.



Кроме того, прокуратура организовала выезд на предприятие и опросила работников филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Проверка на предприятии продолжается.



Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о том, что работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, недовольные уровнем зарплаты, начали голодовку. На открывшейся утром сессии депутат Баир Цыренов сообщил коллегам, что протесты работников ТГК-14



- Они ответили, что вопрос изучили и разводят руками, объясняя, что в их компетенцию это не входит, - рассказал Баир Цыренов.



По его словам, такой подход не отражает интересы республики и ее жителей, говорит о том, что минэкономики и правительство уделяют недостаточно внимания защите своих жителей.



В свою очередь,



Фото: «Номер один» «Выявлены нарушения трудового законодательства при регистрации коллективного трудового спора в региональном министерстве, затягивание процедуры его рассмотрения. Прокуратурой республики министру экономики республики внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры», - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, прокуратура организовала выезд на предприятие и опросила работников филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Проверка на предприятии продолжается.Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о том, что работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, недовольные уровнем зарплаты, начали голодовку. На открывшейся утром сессии депутат Баир Цыренов сообщил коллегам, что протесты работников ТГК-14 идут уже больше месяца , но власти на них не реагируют. Депутат, рассказал, что обратился в министерство экономики республики с запросом, но ответ его не удовлетворил.- Они ответили, что вопрос изучили и разводят руками, объясняя, что в их компетенцию это не входит, - рассказал Баир Цыренов.По его словам, такой подход не отражает интересы республики и ее жителей, говорит о том, что минэкономики и правительство уделяют недостаточно внимания защите своих жителей.В свою очередь, руководство ТГК-14 заявило , что конфликт раздувают «некоторые члены профсоюзов совместно с представителями регионального отделения КПРФ».Фото: «Номер один»