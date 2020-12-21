В Бурятии депутаты отложили на потом вопрос о повышении зарплат чиновников

Парламентарии пообещали вернуться к нему в феврале следующего года



Как уже сообщал «Номер один», на сегодняшней сессии депутаты Хурала планировали рассмотреть законопроект «Об индексации базовой ставки, применяемой для расчета оплаты труда, в 2020 году». Он- вызвал споры еще на этапе утверждения повестки заседания.

Проектом предусматривается увеличение на 3% зарплат высших чиновников, таких как спикер Хурала, зампреды – как правительства, так и Хурала, омбудсмены, председатели и зампреды комитетов Хурала, министры и их замы, председатель Счетной палаты и его замы, а также аудиторы, председатель Избиркома и его замы, секретарь Избиркома. Также под повышение подпадали компенсации расходов на депутатскую деятельность.



К слову, глава Бурятии, которому тоже «грозило» повышение, хотел отказаться от него. Однако юристы пояснили, что базовая ставка для всех едина, и вычеркивать из списка отдельные категории чиновников – нарушение закона.



Как пояснил зампред правительства Баир Цыренов, который выступал на сессии по этому вопросу, в итоге глава Бурятии принял решение передавать сумму, на которую повышается его зарплата, на счет медицинской палаты – общественной организации, которая ведет борьбу с ковидом. К такому же решению пришли и депутаты фракции «Единой России».



- Каждый, кого коснется повышение, волен направить эти деньги на благое дело, - говорил зампред правительства Баир Цыренов.



На повышение зарплат потребуется 1,9 млн рублей в этом году и 7,8 млн рублей - в следующем.



Однако депутаты отнеслись к этому проекту неоднозначно. Так, тезка зампреда правительства – депутат от КПРФ Баир Цыренов - предложил закон не принимать, поскольку в нынешних условиях, с огромным дефицитом бюджета, взваливать на плечи республики такие расходы, по его мнению, несвоевременно.



При этом депутаты согласились, что зарплаты рядовых чиновников – специалистов отделов и так далее, нужно повышать. Но проблема в том, что в республике нет юридического разделения на рядовых и не рядовых чиновников. То есть, зарплату нужно повышать либо всем, либо никому.



В итоге вокруг этого вопроса разгорелась долгая дискуссия. В результате вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова предложила перенести его на февральскую сессию. Депутаты согласились и проголосовали за это предложение.



К слову, еще утром на этапе утверждения повестки сессии



Фото: «Номер один» Проектом предусматривается увеличение на 3% зарплат высших чиновников, таких как спикер Хурала, зампреды – как правительства, так и Хурала, омбудсмены, председатели и зампреды комитетов Хурала, министры и их замы, председатель Счетной палаты и его замы, а также аудиторы, председатель Избиркома и его замы, секретарь Избиркома. Также под повышение подпадали компенсации расходов на депутатскую деятельность.К слову, глава Бурятии, которому тоже «грозило» повышение, хотел отказаться от него. Однако юристы пояснили, что базовая ставка для всех едина, и вычеркивать из списка отдельные категории чиновников – нарушение закона.Как пояснил зампред правительства Баир Цыренов, который выступал на сессии по этому вопросу, в итоге глава Бурятии принял решение передавать сумму, на которую повышается его зарплата, на счет медицинской палаты – общественной организации, которая ведет борьбу с ковидом. К такому же решению пришли и депутаты фракции «Единой России».- Каждый, кого коснется повышение, волен направить эти деньги на благое дело, - говорил зампред правительства Баир Цыренов.На повышение зарплат потребуется 1,9 млн рублей в этом году и 7,8 млн рублей - в следующем.Однако депутаты отнеслись к этому проекту неоднозначно. Так, тезка зампреда правительства – депутат от КПРФ Баир Цыренов - предложил закон не принимать, поскольку в нынешних условиях, с огромным дефицитом бюджета, взваливать на плечи республики такие расходы, по его мнению, несвоевременно.При этом депутаты согласились, что зарплаты рядовых чиновников – специалистов отделов и так далее, нужно повышать. Но проблема в том, что в республике нет юридического разделения на рядовых и не рядовых чиновников. То есть, зарплату нужно повышать либо всем, либо никому.В итоге вокруг этого вопроса разгорелась долгая дискуссия. В результате вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова предложила перенести его на февральскую сессию. Депутаты согласились и проголосовали за это предложение.К слову, еще утром на этапе утверждения повестки сессии примерно такое же предложение прозвучало из уст оппозиционного депутата Баира Цыренова. Но тогда большинство депутатов его проигнорировали.Фото: «Номер один»