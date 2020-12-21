В Бурятии депутаты отложили на потом вопрос о повышении зарплат чиновников

Парламентарии пообещали вернуться к нему в феврале следующего года
Как уже сообщал «Номер один», на сегодняшней сессии депутаты Хурала планировали рассмотреть законопроект «Об индексации базовой ставки, применяемой для расчета оплаты труда, в 2020 году». Он- вызвал споры еще на этапе утверждения повестки заседания.
Проектом предусматривается увеличение на 3% зарплат высших чиновников, таких как спикер Хурала, зампреды – как правительства, так и Хурала, омбудсмены, председатели и зампреды комитетов Хурала, министры и их замы, председатель Счетной палаты и его замы, а также аудиторы, председатель Избиркома и его замы, секретарь Избиркома. Также под повышение подпадали компенсации расходов на депутатскую деятельность.
К слову, глава Бурятии, которому тоже «грозило» повышение, хотел отказаться от него. Однако юристы пояснили, что базовая ставка для всех едина, и вычеркивать из списка отдельные категории чиновников – нарушение закона.
Как пояснил зампред правительства Баир Цыренов, который выступал на сессии по этому вопросу, в итоге глава Бурятии принял решение передавать сумму, на которую повышается его зарплата, на счет медицинской палаты – общественной организации, которая ведет борьбу с ковидом. К такому же решению пришли и депутаты фракции «Единой России».
- Каждый, кого коснется повышение, волен направить эти деньги на благое дело, - говорил зампред правительства Баир Цыренов.
На повышение зарплат потребуется 1,9 млн рублей в этом году и 7,8 млн рублей - в следующем.
Однако депутаты отнеслись к этому проекту неоднозначно. Так, тезка зампреда правительства – депутат от КПРФ Баир Цыренов - предложил закон не принимать, поскольку в нынешних условиях, с огромным дефицитом бюджета, взваливать на плечи республики такие расходы, по его мнению, несвоевременно.
При этом депутаты согласились, что зарплаты рядовых чиновников – специалистов отделов и так далее, нужно повышать. Но проблема в том, что в республике нет юридического разделения на рядовых и не рядовых чиновников. То есть, зарплату нужно повышать либо всем, либо никому.
В итоге вокруг этого вопроса разгорелась долгая дискуссия. В результате вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова предложила перенести его на февральскую сессию. Депутаты согласились и проголосовали за это предложение.
К слову, еще утром на этапе утверждения повестки сессии примерно такое же предложение прозвучало из уст оппозиционного депутата Баира Цыренова. Но тогда большинство депутатов его проигнорировали.
Фото: «Номер один»
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